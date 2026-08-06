西甲｜皇家马德里提供新约 云尼斯奥斯欣赏球会诚意

根据《BBC》报道，皇家马德里已向云尼斯奥斯祖利亚，提出一份提高待遇的续约报价，希望留住这名巴西国脚。报道称云尼斯奥斯欣赏球会的诚意，目前皇马正等待答复。

对新约条件持正面态度

云尼斯奥斯的去留，成为今夏转会窗焦点之一。他与皇马的合约只余12个月，因此吸引了阿仙奴的兴趣。此前，双方的续约谈判一度陷入僵局，但皇马如今已向云尼斯奥斯开出新的合约。报道指，云尼斯奥斯对新条件持正面态度，并表示欣赏球会的诚意。

云尼斯奥斯已回到皇马复操。皇马IG

摩连奴等高层对于云尼斯奥斯续约感到乐观。路透社

云尼斯奥斯获皇马提供新合约。皇马IG

摩连奴在内高层对续约感乐观

皇马正等待他的最终决定，包括新帅摩连奴在内的高层，都对云尼斯奥斯续约感到乐观。据指云尼斯奥斯将会在日内回复皇马是否续约；阿仙奴正密切跟进续约的情况，若云尼斯奥斯拒绝续约，「兵工厂」料将加快收购这名巴西国脚，但预料皇马将索价1.5亿欧罗。

盼成皇马最高薪球员之一

云尼斯奥斯自加盟皇马以来，各项赛事共上阵375场并攻入128球。据指，他希望在新合约获得与自己球队地位相符的待遇，成为皇马最高薪的球员之一。不过皇马一向严格维持薪酬架构，因此双方仍需协调。云尼斯奥斯过去曾公开表示，皇家马德里是「我梦想中的球会」，并希望能够「在这里效力很多很多年」。