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国际足协｜危机会议开足7小时 恩芬天奴致歉 料暂时留任

足球世界
更新时间：06:25 2026-08-06 HKT
发布时间：06:25 2026-08-06 HKT

国际足协（FIFA）今晨在摩洛哥召开危机会议，据报开会时长长达7小时。根据报道，恩芬天奴发言承认错误并且道歉，并预计将暂时留任FIFA主席。

信仍有足够协会支持

FIFA早前拟出售世界杯股权的计划虽然撤回，但余波继续燃烧，FIFA因此在摩洛哥召开危机会议，要求高层出席。《天空体育》的报道指，恩芬天奴认为自己只需要，向组成国际足协的211个会员足总负责，而非向外界批评交代。他相信自己目前仍然拥有足够支持，特别是在南美洲、非洲及亚洲不少会员协会的支持下，因此决定继续留任。

恩芬天奴在出售世界杯股权风波后，料将继续留任。路透社
恩芬天奴在出售世界杯股权风波后，料将继续留任。路透社
FIFA高层在摩洛哥开危机会议。路透社
FIFA高层在摩洛哥开危机会议。路透社
恩芬天奴的出售世界杯股权计划备受批评。路透社
恩芬天奴的出售世界杯股权计划备受批评。路透社

会后往女子非国杯观赛

报道指在会议结束后，恩芬天奴现身观看非洲女子国家杯赛事，神情轻松，更被拍到与FIFA营运总监拉莫尔并肩而坐，面带笑容。值得一提的是，拉莫尔日前才曾公开批评恩芬天奴的重大商业计划，从未对FIFA内部开诚布公，如今两人同场亮相，引起外界关注。

「对犯下的错误诚挚致歉」

据报FIFA向各会员发出信件，由恩芬天奴和拉莫尔共同签署，向各界致歉：「我们对犯下的错误诚挚致歉，并承诺未来不会再发生类似情况。我们将针对事件进行检讨，并在下次理事会中提交报告。FFE计划已正式撤回，并不再推动。」

恩芬天奴的决定的料不可能平息对他的批评，欧洲足协等强硬呼吁前者离任。这些反对者可以做的行动，包括要求召开紧急国际足协理事会会议、要求召开紧急国际足协大会，并提出对恩芬天奴的不信任动议。否则，他们必须在11月18日前，推举出至少1名候选人，于明年3月举行的主席选举中挑战恩芬天奴，争夺主席一职。

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