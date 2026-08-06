友赛｜阿仙奴两度防守犯错1：3贝迪斯 吞热身赛首败

阿仙奴今晨在都柏林与贝迪斯合演季前热身赛，但「兵工厂」的表现失准，两度有防守犯错下以1：3不敌贝迪斯。阿仙奴吞下热身赛首败。

Kepa出迎打手槌失误

阿仙奴开赛9分钟便失守，贝迪斯一记左路角球，「枪手」门将阿列沙巴拿加（Kepa）出迎手槌打空气，被后柱的洛迪高列基美轻松破门。26分钟，尼臣迪奥沙于禁区外轰入一记精彩远射，助贝迪斯扩大领先至2：0。

阿仙奴以1：3不敌贝迪斯。美联社

阿仙奴今场防守两度失误。路透社

轩卡派尔为阿仙奴追成1：2。美联社

夏维斯误传

兵工厂之后在32分钟扳回一城，新兵佐利斯开出内弯角球，皮球越过贝迪斯门将落到远柱，由轩卡派尔头槌破门，追至落后1：2。不过，阿仙奴在43分钟再次犯错，夏维斯在己方后场传球失误，被对手截得皮球，最终贝迪斯由柏保路科奴斯射门破网。最终阿仙奴以1：3不敌贝迪斯。

下场酋长杯斗多蒙特

这场失利是阿仙奴今个季前备战首败，之前球队先以3：0击败米尔顿凯恩斯，并在日前作客基罗纳以4：1大胜。阿仙奴之后两场热身赛均在主场出战，先是周日酋长杯斗多蒙特，然后下周三斗科木。阿仙奴将于8月16日与曼城合演社区盾。