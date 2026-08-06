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英超｜纽卡素官宣聘38岁谢斯利 向艾阿里支付950万镑解约金

足球世界
更新时间：04:54 2026-08-06 HKT
发布时间：04:54 2026-08-06 HKT

纽卡素正式宣布，由德国教头谢斯利接替早前辞职的贺维，出掌球会帅位；「喜鹊」向艾阿里支付了950万镑解约金。谢斯利表示对未来充满期待。

谢斯利与纽卡素签约4年，根掳《天空体育》的报道指他于上周末已经与球队会员，首次督师将是周六斗华伦西亚的季前热身赛。谢斯利接受官方访问时表示：「当纽卡素招手时，定会引来留意。我深深被球会的雄心、未来愿景，以及眼前这个机会吸引。我一直密切关注纽卡素近年的发展，大家都能清楚看到球队取得的进步。」

般奴古马雷斯势投阿仙奴。法新社
般奴古马雷斯势投阿仙奴。法新社
谢斯利接替贺维帅位。法新社
谢斯利接替贺维帅位。法新社
贺维带领纽卡素夺得联赛杯冠军。法新社
贺维带领纽卡素夺得联赛杯冠军。法新社

谢斯利：对未来充满期待

这名38岁德国籍少帅，曾带领萨尔斯堡红牛两夺奥地利甲组联赛冠军，并于2024-2026年间、连夺两季助吉达艾阿里赢得亚冠精英杯冠军。这将是谢斯利首次在欧洲五大联赛执教，他表示：「我对未来充满期待。我完全相信这个计划，相信球会的雄心与发展方向。这里有清晰的愿景、强而有力的管理层，以及一个非常出色的平台，让我们继续向前迈进。」

面对主力离队挑战

纽卡素行政总裁贺健臣表示：「谢斯利过往的成功、领导能力，以及持续追求进步的决心，都令他成为纽卡素最理想的新任主教练。」但谢斯利面对的挑战不小，先是前任主帅贺维的成功势为谢斯利带来一定的压力；纽卡素之前由贺维带领近5年，曾于2025年赢得联赛杯冠军，结束长达70年的本土赛锦标荒。另一方面，纽卡素来季阵容面对大幅的变动，安东尼哥顿和东拿利先后离队，另一主力般奴古马雷斯势将加盟阿仙奴，屡失主力势令谢斯利在布阵和稳住军心上，面对挑战。

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