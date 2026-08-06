国际足协｜费高促恩芬天奴辞职 批评售股权计划是「最堕落行为」

葡萄牙名宿费高向英国《每日邮报》投稿，猛烈抨击国际足协（FIFA）出售世界杯股权的计划，矛头直指主席恩芬天奴。费高直言「恩芬天奴必须下台」。

费高在文章开头就极不客气，直言：「我可以写一万字谈论FIFA的问题，但解决方案只需要3个字：Infantino must go（恩芬天奴必须下台）。」上周，FIFA宣布拟将世界杯股权出售，但计划疑实则为恩芬天奴日后铺路；他又去信各协会会员以资金「拉票」，定出限期并指若然支持才可以获得该笔资助。FIFA在各界批评下撤回方案，但恩芬天奴的下台压力未减。

恩芬天奴备受压力，周三召开会议试图挽救他在FIFA的位置。美联社

约旦足总主席阿里王子直斥FIFA在恩芬天奴的带领下，行为似黑帮。美联社

FIFA高层在摩洛哥召开会议，商讨对策。路透社

费高促请恩芬天奴下台。法新社

批评恩芬天奴推计划为私利

费高在信中直斥这次计划，「是我一生中见过最堕落、最具欺骗性、最懦弱、自私的行为。做出这种事的人，试图强行推动重大改革，只是为了让自己和朋友获利⋯⋯如果这项计划真的稳健可靠，为什么你没有同时向会员说明风险，而只谈你口中的好处？为什么你没有诚实告知大家，计划完成后，你将获得一份年薪3000万美元的新职位？」

约旦阿里王子称手法似黑帮

他又引约旦足总主席阿里王子的话续说：「阿里王子称恩芬天奴领导下的FIFA，就像黑帮一样，阻挠约旦足总的工作及资金发放，只为换取一封支持他连任的提名信，让这个极度自私的时代得以延续……感谢上天，这个计划失败了。」备受压力的恩芬天奴，与FIFA高层在周三召开危机会议商讨对策，并尝试挽救自己在FIFA的位置。