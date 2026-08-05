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香港足球盛会2026｜史巴列堤赞车路士实力 豪言新季祖云达斯必夺欧联入场券

足球世界
更新时间：23:30 2026-08-05 HKT
发布时间：23:30 2026-08-05 HKT

祖云达斯在周三（5日）启德主场馆上演的「2026香港足球盛会」中，凭借积高华的世界波以1:0力克车路士。祖记主帅史巴列堤赛后对球队展现出的拼劲与战术执行力大表赞赏，并直言面对车路士这种顶级对手，球队必须展现出强大的团队心态。展望新球季，这位意大利名帅下达「必杀令」，要带领「斑马兵团」重返欧联舞台。

赞赏对手实力 赢波靠全军用命

今仗祖云达斯在场面上与车路士斗得难分难解，最终成功保住一球胜局。史巴列堤赛后点评时，对车路士的实力给予高度评价：「今晚我们面对的是一支顶级球队，他们非常擅长控球、组织和把握机会，而且具备出色的身体质素和跑动能力。」

他强调，今场胜仗是全队努力的成果：「这是一场我们必须展现出团队精神的较量。面对车路士，你不能只靠少数几个人付出，我们所有人都必须全力以赴，具备强大的身体对抗、心态和跑动能力，否则很难与他们平分秋色。」

大赞香港前卫 季前赛果不足挂齿

今次随队来到香港备战，史巴列堤对这座城市留下了深刻印象。他大赞香港与世界上其他顶尖城市一样，在很多方面都处于「非常前卫、领先的地位」，认为这次亚洲之旅让球队获益良多。

虽然在热身赛击败了强敌，但史巴列堤未有因此自满，反而将目光放在即将开咧的意甲联赛。祖云达斯去季仅以联赛第六名冲线，对此他直言绝不收货：「我们必须改善这个排名，来季必须进入欧联。因为祖云达斯绝对不能缺席欧洲乃至世界顶级的足球舞台。」他透露球队目前正在重建阶段，虽然现时的工作方向正确，但强调「热身赛的赛果算不上甚么」，球队必须继续深入训练，务求在新球季展现出比去季更强大的实力。

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