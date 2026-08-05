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香港足球盛会2026｜车仔饮恨沙比阿朗素未介怀 证高尔彭马无大碍 喜见梅迪历复出

足球世界
更新时间：22:54 2026-08-05 HKT
发布时间：22:54 2026-08-05 HKT

「2026香港足球盛会」今晚于启德主场馆圆满落幕，车路士最终以0:1不敌祖云达斯。虽然未能以胜仗回报现场的「蓝战士」球迷，但车仔新帅沙比阿朗素赛后未有太介怀赛果，并对球队上半场的控制力表示满意。此外，他亦于赛后为球迷大派定心丸，证实今仗缺阵的核心高尔彭马（Cole Palmer）仅属硬伤并无大碍，并对时隔615日再度为车仔披甲的梅迪历（Mykhailo Mudryk）表现予以肯定。

满意开局表现 叹换人后失控

总结今场赛事，沙比阿朗素认为球队踢了半场好波：「我们开局打得相当不错，前30至35分钟展现了很好的控制力，也创造了一些机会。」今仗车路士在第68分钟被后备上阵的积高华射入世界波，而上仗对阵热刺时，车仔同样在比赛尾段失守饮恨。沙比阿朗素承认球队在末段的处理仍需改善：「去到最后几分钟，我们再次失去对比赛的控制力。」他坦言下半场的大量换人令比赛变得不受控，但强调季前赛旨在让球员提升状态：「这是一个过程，最重要是让每个人都获得上阵时间。我们在回伦敦前还有两场比赛，之后就会准备迎接新球季。」

今仗车仔阵容缺少了高尔彭马及利维高维尔（Levi Colwill）两员大将，沙比阿朗素澄清两人并无大碍：「高尔彭马只是在对阵热刺时受到撞击而感到不适，利维高维尔也是硬伤，我们没必要冒险。」此外，他亦对即将加盟的摩根罗渣士（Morgan Rogers）充满期待，相信他与高尔彭马能在进攻端产生良好的化学作用。

梅迪历重返绿茵场 对小将表现满意

今场另一焦点是乌克兰翼锋梅迪历时隔615日再度代表车路士出战。沙比阿朗素对此感到欣慰：「看到他回归，球会上下都非常激动。赛前我告诉他会让他踢10到15分钟，他兴奋极了，这对他来说是极佳的感觉。」同时，他亦点名大赞完成地标战的两位小将昆达（Geovany Quenda）及柏利斯达（Marco Palestra），特别赞赏后者在进攻三区展现出极佳的体能与灵活性。

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