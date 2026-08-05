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香港足球盛会2026│祖云达斯1:0击败车路士 积高华入世界波 梅迪历复出全场欢呼

足球世界
更新时间：19:08 2026-08-05 HKT
发布时间：19:08 2026-08-05 HKT

「香港足球盛会2026」今晚上演第二场顶级足球盛宴，由英超劲旅车路士对意甲班霸祖云达斯，吸引到43,575人入场。祖记凭锋将积高华下半场左脚射入圆月弯刀式的世界波破网，1:0击败蓝狮，赢出比赛。

而今场比赛另一焦点，是早前获撤销4年禁药停赛令即时复出的车路士翼锋梅迪历，于81分钟后备出场。此子甫登场，获得全场球迷欢呼，后备席的队友都一起拍手掌，支持这位相隔2年重返绿茵场的乌克兰翼锋。他出场9分钟相当落力，可是上阵时间不多，未能领军平反败局。

21:25

球证何炜升鸣笛，全场比赛完结。祖云达斯1:0击败车路士，赢出比赛。

21:13

81分钟，车路士作出换人调动，4年禁药停赛令获撤销的梅迪历出场，入替尼高拉斯积逊。全场球迷和车路士球员都鼓掌，支持这位相隔2年重返绿茵场的乌克兰快翼。

梅迪历后备上场，全场球迷欢呼。苏正谦摄
梅迪历后备上场，全场球迷欢呼。苏正谦摄
梅迪历后备上场，全场球迷欢呼。苏正谦摄
梅迪历后备上场，全场球迷欢呼。苏正谦摄
梅迪历后备上场，全场球迷欢呼。苏正谦摄
梅迪历后备上场，全场球迷欢呼。苏正谦摄

21:12

车路士中场罗美奥拉维亚不满祖云达斯中坚基尔臣比尔马拦截粗野，趋前推撞后者，引起双方球员争执。拉维亚和比尔马各领一面黄牌。

21:06

75分钟，车路士前锋利安戴纳由后场开始推进，推至祖云达斯禁区后想强行起脚射门，但被老妇人后防球员笃走皮球，未能起脚。

20:58

68分钟，祖云达斯打破僵局，后备上阵的科索沃锋将射入世界波，禁区外左脚劲射弯入死球破网。

20:57

66分钟，祖云达斯进攻右路开出罚球，中坚基尔臣比尔马头槌攻门斜出。

20:55

现场所见，两边球迷看台气氛差距明显，车路士球迷身穿整齐蓝衫，不时带动人浪，将现场气氛炒热；相反祖云达斯球迷区则相对冷清，打气声亦未算踊跃。

杨骏尧摄
杨骏尧摄
杨骏尧摄
杨骏尧摄

20:49

58分钟，祖云达斯中场杜格拉斯雷斯回防时，从后踢中尼高拉斯积逊，被球证何炜升出示黄牌。双方球员因为此犯规，一度出现争执。
 

20:42

车路士于换边后加强前场压逼，不停创造到射门机会，右闸柏利斯查在禁区靠右位置突破越位陷阱再起脚，可是左脚射门被祖云达斯门将佩连接实。

20:40

48分钟，尼高拉斯积逊个人突破，再传予助攻的柏利斯查，后者在禁区中路左脚勉强起脚门，可惜没有威胁。

20:37

下半场重开，祖云达斯作出5个换人调动，门将佩连、中坚布迪马、前锋庄拿芬大卫出场。车路士则有4个变动，艾斯迪华奥、彭达斯、尼高拉斯积逊和马马度沙亚出场。


20:19

上半场经过4分钟补时后完结，车路士和祖云达斯没有入球，赛和0:0。

20:15

上半场44分钟，祖云达斯前锋米利克禁区外左脚劲射，皮球柱边出界。

20:13

上半场42分钟，老妇人左闸保加禁区顶对出中路位置射门，车路士门将罗拔山齐士飞身双槌救出。

20:07

祖云达斯于上半场中段开始控制战局。36分钟，左闸保加传中，车路士门将罗拔山齐士出迎接波甩手，蓝狮门前风声鹤泪，但老妇人球员未能把握。

19:54

「香港足球盛会」车祖大战进行至22分钟出现小插曲，曾在世界杯引起争议的「饮水暂停」意外重现启德主场馆，惟现场球迷似乎并不买账，随即报以一阵嘘声。

杨功煜摄
杨功煜摄

19:52

车路士新援柏利斯查右路传中，祖云达斯守将及时在前柱将皮球挡出底线。

19:50

19分钟，祖云达斯再次于右路策动攻势，A.甘比亚素右路传中，队友触碰到皮球改变方向，门前的前锋米利克迟一步未能将皮球改变方向。

19:42

上半场11分钟，车路士新援昆达右路左脚传中，老将韦碧克于6码点接应，头槌攻门斜出。

19:37

6分钟，祖云达斯中场兼队长文路尔卢卡迪利禁区外远射，可惜斜出无功而还。

19:36

上半场5分钟，祖云达斯于进攻右路策动反击，A.甘比亚素杀入禁区起脚被车路士守将挡出。

19:00 

双方球迷纷纷来到主场馆为球会打气。

 

18:42

两队在开赛前约一小时公布比赛名单，车路士有新援韦碧克正选上阵，锋线拍档有祖奥柏度，中场摩西斯卡些度亦会首发出场。至于4年禁赛令被撤销而即时复出的锋将梅迪历，今仗先任后备，将会穿起43号球衣；而昨晚公开操练中没有跟随大军训练的高尔彭马，疑因伤正选、后备均无份。

祖云达斯方面，中场兼队长文路尔卢卡迪利、前锋米历克俱任正选，但几位星将先任后备，包括巴西中坚贝林马、青训超新星基伦耶迪斯、加拿大前锋庄拿芬大卫。

车路士正选名单

车路士官方Instagram图片
车路士官方Instagram图片

门将：罗拔山齐士
后卫：柏利斯查、祖列尔哈图、艾达拉比奥约、韦斯利科芬拿
中场：摩西斯卡些度（队长）、比诺杰坦斯、尼高查素利、昆达
前锋：韦碧克、祖奥柏度

祖云达斯正选名单

祖云达斯官方X图片
祖云达斯官方X图片

门将：迪格高里奥
后卫：薛基施历、费达历高加迪、莱特基利、皮尔卡鲁鲁、安迪亚甘比亚素
中场：文路尔卢卡迪利（队长）、杜格拉斯雷斯、谢利美保格、法比奥米列迪
前锋：米利克 

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