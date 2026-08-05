Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛会2026‧持续更新│车路士韦碧克正选 彭马因伤不入名单 祖云达斯耶迪斯做后备

足球世界
更新时间：19:08 2026-08-05 HKT
发布时间：19:08 2026-08-05 HKT

「香港足球盛会2026」今晚上演第二场顶级足球盛宴，由英超劲旅车路士对意甲班霸祖云达斯，两军于7时30分在启德主场馆正面交锋。祖记为今场推出特别版粉红色中文字球衣，开卖数小时即售罄，赛前见到有老妇人球迷穿起这件粉红色战衣，全场支持爱队。

19:42

上半场11分钟，车路士新援昆达右路左脚传中，老将韦碧克于6码点接应，头槌攻门斜出。

19:37

6分钟，祖云达斯中场兼队长文路尔卢卡迪利禁区外远射，可惜斜出无功而还。

19:36

上半场5分钟，祖云达斯于进攻右路策动反击，A.甘比亚素杀入禁区起脚被车路士守将挡出。

19:00 

双方球迷纷纷来到主场馆为球会打气。

 

18:42

两队在开赛前约一小时公布比赛名单，车路士有新援韦碧克正选上阵，锋线拍档有祖奥柏度，中场摩西斯卡些度近会首发出场。至于4年禁赛令被撤销而即时复出的锋将梅迪历，今仗先任后备，将会穿起43号球衣；而昨晚公开操练中没有跟随大军训练的高尔彭马，疑因伤正选、后备均无份。

祖云达斯方面，中场兼队长文路尔卢卡迪利、前锋米历克俱任正选，但几位星将先任后备，包括巴西中坚贝林马、青训超新星基伦耶迪斯、加拿大前锋庄拿芬大卫。

车路士正选名单

车路士官方Instagram图片
车路士官方Instagram图片

门将：罗拔山齐士
后卫：柏利斯查、祖列尔哈图、艾达拉比奥约、韦斯利科芬拿
中场：摩西斯卡些度（队长）、比诺杰坦斯、尼高查素利、昆达
前锋：韦碧克、祖奥柏度

祖云达斯正选名单

祖云达斯官方X图片
祖云达斯官方X图片

门将：迪格高里奥
后卫：薛基施历、费达历高加迪、莱特基利、皮尔卡鲁鲁、安迪亚甘比亚素
中场：文路尔卢卡迪利（队长）、杜格拉斯雷斯、谢利美保格、法比奥米列迪
前锋：米利克 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
6小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
10小时前
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
00:41
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
社会
3小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
4小时前
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
9小时前
尖沙咀酒吧血案，「伟健」等4男落网， 累计16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」头马「伟健」落网 累计16人被捕
突发
3小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
8小时前
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
都会大学HKMU长者学苑免费课程｜ 9月「友智识」长者数码培训计划  5大免费IT课程涵盖AI／微电影／网络安全
都会大学HKMU长者学苑免费课程｜ 9月「友智识」长者数码培训计划  5大免费IT课程涵盖AI／微电影／网络安全
生活百科
7小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT