香港足球盛会2026‧持续更新│车路士韦碧克正选 彭马因伤不入名单 祖云达斯耶迪斯做后备

「香港足球盛会2026」今晚上演第二场顶级足球盛宴，由英超劲旅车路士对意甲班霸祖云达斯，两军于7时30分在启德主场馆正面交锋。祖记为今场推出特别版粉红色中文字球衣，开卖数小时即售罄，赛前见到有老妇人球迷穿起这件粉红色战衣，全场支持爱队。

19:42

上半场11分钟，车路士新援昆达右路左脚传中，老将韦碧克于6码点接应，头槌攻门斜出。

19:37

6分钟，祖云达斯中场兼队长文路尔卢卡迪利禁区外远射，可惜斜出无功而还。

19:36

上半场5分钟，祖云达斯于进攻右路策动反击，A.甘比亚素杀入禁区起脚被车路士守将挡出。

19:00

双方球迷纷纷来到主场馆为球会打气。

18:42

两队在开赛前约一小时公布比赛名单，车路士有新援韦碧克正选上阵，锋线拍档有祖奥柏度，中场摩西斯卡些度近会首发出场。至于4年禁赛令被撤销而即时复出的锋将梅迪历，今仗先任后备，将会穿起43号球衣；而昨晚公开操练中没有跟随大军训练的高尔彭马，疑因伤正选、后备均无份。

祖云达斯方面，中场兼队长文路尔卢卡迪利、前锋米历克俱任正选，但几位星将先任后备，包括巴西中坚贝林马、青训超新星基伦耶迪斯、加拿大前锋庄拿芬大卫。

车路士正选名单

车路士官方Instagram图片

门将：罗拔山齐士

后卫：柏利斯查、祖列尔哈图、艾达拉比奥约、韦斯利科芬拿

中场：摩西斯卡些度（队长）、比诺杰坦斯、尼高查素利、昆达

前锋：韦碧克、祖奥柏度

祖云达斯正选名单

祖云达斯官方X图片

门将：迪格高里奥

后卫：薛基施历、费达历高加迪、莱特基利、皮尔卡鲁鲁、安迪亚甘比亚素

中场：文路尔卢卡迪利（队长）、杜格拉斯雷斯、谢利美保格、法比奥米列迪

前锋：米利克