香港足球盛会2026｜迪马提奥大赞沙比阿朗素具潜质　吁车路士球迷对新帅多点耐性

适逢车路士访港出战「香港足球盛会2026」，球会代表迪马提奥（Roberto Di Matteo）亦应邀接受香港媒体采访，大谈新任领队沙比阿朗素，以及一众新加盟球员。他认为，车路士今季虽然投入庞大，但外界不应单纯以转会费为球队表现施压，真正压力更多来自球会内部的目标与要求。

迪马提奥指出，作为教练，重点应放在如何令球队踢出理想风格、达成赛季目标，而非过度聚焦金钱因素。他认为球员和教练本身已经会不断为自己施压，外界毋须再额外增加压力。他又强调，球会的财政安排属于董事局及管理层的工作，教练更应集中处理球场上的事情。

迪马提迪以车路士球会代表身份参与今次香港足球盛会2026。杨骏尧摄

大赞沙比阿朗素年轻有料

谈到沙比阿朗素，迪马提奥对这位新帅赞誉有加，形容对方年纪虽轻，但已拥有丰富经验，并在德甲执教期间展现出极高水准。他表示，自己一直有留意德甲赛事，对沙比阿朗素带领球队建立风格、改变球队面貌的能力印象深刻，认为对方是一位非常有知识、亦有强大教练团支援的主帅。

迪马提奥认为车路士今季引入一些更有经验的球员，对更衣室平衡好重要，特别是英超经验可以帮助年轻球员适应。法新社

指韦碧克轩达臣带来英超经验

对于车路士今夏引入多名新兵，迪马提奥认为，加入一批具英超经验及成熟心态的球员，对球队十分重要，特别是韦碧克（Danny Welbeck）及轩达臣（Jordan Henderson），尤其能令更衣室更平衡。他指出，英超是全球最具竞争力的联赛之一，很多外来球员未必能即时适应，而有经验球员能在场内场外帮助年轻球员更快融入。他更以自己当年加盟车路士为例，提到当时队内同样有不少资深球员引导新人成长，对球队取得成功帮助极大。

吁车路士球迷给予更多耐性

迪马提奥亦呼吁球迷同球会对沙比阿朗素多一点耐性，认为足球需要时间建立风格、理念同身份，不可能一朝一夕完成。他指出，过往不少成功球队都系由长期合作嘅主帅带领建立，车路士亦应该畀新帅时间去塑造球队。即使未必立即夺冠，只要球队方向正确、持续进步，亦可以算系成功。

迪马提奥认为车路士虽然今季无缘欧战，但仍然有能力吸引顶级球员加盟，反映球会仍然具吸引力同雄心。法新社

谈到车路士现时仍可吸引到摩根罗渣士（Morgan Rogers）等顶级年轻球员加盟，迪马提奥认为，这正正反映球会依然有强大吸引力同清晰愿景。他指出，即使球队今季无份参加欧洲赛事，车路士仍然系一间具雄心的大球会，而且球会背后的规划同环境，依然足以吸引高质素球员加盟。

至于今晚车路士对祖云达斯一战，迪马提奥预计会系一场相当有竞争性的比赛，并非一般友赛般轻松。他亦大赞启德主场馆设施出色，形容场馆非常漂亮，尤其可关上天幕，令比赛氛围更加理想，认为是一个极佳的足球场地。

最后问到有没有计划重返教练岗位，迪马提奥笑言自己现时非常享受现阶段的生活，暂时无意重操故业，但强调足球永远都会系自己生命中重要一部分，未来依然会持续以不同方式参与足球世界。