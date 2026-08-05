英超│皇马不会强留云尼斯奥斯 转会费达1.5亿欧罗会配合放人 传阿仙奴班主同意「晒冷」抢人

西班牙媒体透露皇家马德里对于阵中锋将云尼斯奥斯祖利亚(Vinícius Júnior)拒绝续约一事，采取不会强人所难的态度，如果球会收到一份约1亿5000万欧罗(约13亿5825万港元)的报价，不单会同意放人，更会主动配合交易，拨出部份转会费给予球员本人和其团队，利诱他们接受邀请。而英国媒体《The Athletic UK》指，潜在买家阿仙奴认为签入云尼斯奥斯的机会千载难逢，同意「晒冷」付出任何代价抢人。

皇马会配合交易

云尼斯奥斯明夏与皇马约满，据报他在两周前拒绝球会的2,200万欧罗续约报价。西班牙《塞尔电台》指，银河舰队不想此子回复自由身人财两失，决定采取不会强留的做法，反过来遇到理想的报价，更会主动配合交易。消息人士指，皇马知道对这位巴西翼锋最感兴趣的球队，就是应届英超盟主阿仙奴，他们亦明白后者有足够财力运作转会，如果后者愿意支付1亿5000万欧罗的转会费，不止会接受，还会拨出部份金额，给予云尼斯奥斯本人及其团队，令他接受枪手的邀请。

认为阿仙奴会出价1.5亿欧罗

据报银河舰队认为这是几赢的做法，球员本人可以转换环境，并得到自己追求的经济利益；阿仙奴就可以得到一直追求，以及能够提升球队实力的球员；皇马本身可以避免免费失去云尼斯奥斯的风险，并有一笔可观的资金作后续引援。

枪手分析将成为英超史上最重磅引援

《The Athletic UK》则指，阿仙奴认为签下云尼斯奥斯是千载难逢的机会，管理层和引援部门向班主高安基汇报和分析后，后者同意「晒冷」签入他，并批准一笔惊人的金额，预留作转会费和薪金支出，球会明白一定要给予队史最高薪才能够吸引此子来投。而枪手预计花费在云尼斯奥斯的金额不菲，但他们有信心通过巨大的商业收益来抵销。同时球队亦觉得这宗交易可以将阿仙奴的品牌形象提升班新高度，并相信他会成为整个英超联赛的标志性人物，甚至是英超历来最重磅引援。