英超FPL｜再多3个新仔加入游戏 马马度辛加尼将成下一个DefCon怪兽？

英超2026/27新球季，将于8月22日开锣，官方免费虚拟足球游戏 Fantasy Premier League（简称 FPL）刚刚公布了3名新球员的初始定价，宾福特破球会转会费纪录罗致的防守中场马马度辛加尼（Mamadou Sangare）当然榜上有名。今集FPL密码就为大家拆解截至昨日（4日）新加入的12位球员有边位球员值得考虑。

辛加尼防守贡献出众

官方昨日（4日）就公布3位最新加入球员的定价。宾福特的破纪录新援马马度辛加尼定价为£5.5m，属廉价之选。另外两位新兵般尼茅夫后卫安东尼奥施华（Antonio Silva）与及纽卡素门将汉尼锡（Lukas Hornicek）则同被定价为£5m。

当中马马度辛加尼的加入一定最受瞩目。这位24岁马里国脚由上季效力法甲亚军朗斯，整季为球队在联赛上阵29场，当中27场正选，收录3入球4助攻，数据不算特别亮丽，但他能提供予球队（或玩家）的正正是防守贡献（分数）。

有力接班安达臣

这位身价£5.5m的防守中场上季在朗斯平均每90分钟能提供14.2次防守贡献（DefCon），可谓上季DefCon怪兽艾利洛安达臣（Elliot Anderson，£6.5m）的接班人。根据统计数据，辛加尼在各项比赛正选上阵32次，有19场能提供12次或以上解围、封阻和拦截，换言之上季辛加尼能获得两分的防守贡献分的成功率高达59.3%。放眼上季英超的数据，只有当时仍效力诺定咸森林的安达臣和热刺的宾坦古亚（Rodrigo Bentancur，£5.5m）。

这就能解释为何辛加尼能在上季入选法甲上季最佳11人和当选法甲最佳非洲球员。当然，从法甲转战英超，这些数据一定要「打返个折」，但如果球员能迅速适应英超的节奏和强度，他将会是「蔗渣价钱，交出烧鹅回报」。

前田大然恐多牌缠身

前田大然今季从苏格兰球队些路迪加盟升班马叶士域治，上季上阵36次贡献14入球6助攻。这位日本国脚在世界杯已经证明自己能将皮球放进网窝内，再加上他其实本职为前锋，但今季FPL将他界定为中场，每个入波多赚1分。

虽然这位28岁前锋「识入波」，分数又用中场计，但要注意的是前田大然的名字在过往一直都是球证笔记簿的常客。上季他就累计取得6张黄牌，以前锋来说数据十分夸张。而他的新东家叶士域治一向采逼抢踢法，相信前田大然的「黄牌摄石」技能今季只会更加明显，有意买入的玩家需要衡量前田大然究竟入波和助攻得分较多，还是攞牌扣分较多。

但市场上身价£5.5m或以下的中场寥寥无几，多为偶尔能破门的防守中场，如车路士的摩西斯卡些度（Moises Caicedo）和利物浦的阿历斯麦亚里士打（Alexis Mac Allister），所以前田大然对手头紧的玩家还是值博之选。

谢索利斯难予信心

阿仙奴的谢索利斯在季前热身赛中表现亮眼，首场穿起枪手球衣对刚刚降班西乙的基罗纳已经取得士哥，翻看往积，上季他在比利时球队布鲁日上阵36场，取得17入球23助攻，数据十分夸张，但这不竟是比利时甲组联赛，竞争力远不及英超，在加上这位希腊左翼整季起脚123次，预期入球值（xG）17.71，把握力难予人信心。

身价£6.5m始终已属中等价位，同一价格比比皆是。可能考虑他的队友队长马田奥迪加特（Martin Odegaard）和伊比尔治伊斯（Eberechi Eze）可能会更为稳阵，并非一定要阿仙奴球员的话还有水晶宫的伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr）、刚转投列斯联的哈利威尔逊（Harry Wilson）与及爱华顿的达斯贝利贺尔（Kiernan Dewsbury-Hall）。但其实如果手握£6.5m，可能选择爱华顿中场伊利文尼戴耶（Iliman Ndiaye，£6m）或新特兰的安素拿菲尔（Enzo Le Fee，£6m），留£0.5m于银行或用来增强另外3线性价比更高。

今季游戏开始至今新加入球员名单：