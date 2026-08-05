香港足球盛会2026｜杜林勉小球员享受足球 回忆当年对杰志 盼祖云达斯今晚启德踢场好波

祖云达斯今日（5日）晚上将于启德主场馆与车路士合演友谊赛，球队名宿杜林（Lilian Thuram）早上率先到九龙塘出席校园活动，与学生进行足球交流，并鼓励小朋友从足球中寻找乐趣，为梦想努力冲刺。

杜林连日来出席多个球会活动。杨骏尧摄

杜林连日来随队展开一连串访港活动，并与香港球迷近距离接触。今早他到访九龙塘一所国际学校，虽然天气炎热，仍无阻其兴致，亲身落场与小朋友踢波，活动后更逐一为小球员送上亲笔签名，态度友善亲切，深受学生欢迎。

杜林与在场小球员玩得不亦乐乎。杨骏尧摄

杜林与在场小球员玩得不亦乐乎。杨骏尧摄

杜林与在场小球员玩得不亦乐乎。杨骏尧摄

曾代表祖云达斯来港作赛 重临香港勾起昔日回忆

谈到自己第一次到香港的经历，杜林表示早在2005年已曾代表祖云达斯来港比赛，亦与家人再度到访香港，对这座城市留下深刻印象。他坦言，当年对比赛场地已没有太多记忆，但对香港整体印象非常好：「虽然我对赛果、球场以至对手，已经没有太大印象，但依稀记得对手带给我们不少麻烦，还好像斗到射12码。」他认为祖云达斯今次重临香港，与热爱球队的球迷见面，意义非常重要。

杜林访问时回忆起与杰志的比赛，指当年对手曾带给他不少麻烦。杰志FACEBOOK

杜林又表示，希望今晚的比赛能够精彩可观，令球迷满意。他认为国际球会到海外作赛，不单是为新球季备战，亦是与支持者交流的重要机会，尤其香港球迷对祖云达斯一向热情。

另外，被问到今年世界杯法国队的表现时，杜林认为球队最终取得第四名，已算是超乎预期的成绩。他指出，法国队在4强面对实力更强的西班牙，最终由对方夺冠，反映双方在比赛中确有差距。

寄语年轻球员踢得聪明兼保持乐趣

至于对年轻球员，甚至刚接触足球的小朋友有何建议，杜林强调，年轻球员在球场上必须变得更聪明，因为足球除了体能和技术，亦是一场智慧的较量。他指出，球员无论在训练中还是场外，都应尽力提升对比赛的理解。

杜林亦分享自己在校园活动上向孩子们讲解的内容，表示自己提醒小朋友要学会观察场上情况，因为若要令比赛踢得更轻松，就必须看清场上发生的一切。他最后寄语年轻球员，最重要是享受比赛和训练的过程，因为只有在快乐中学习，才能真正进步，即使将来成为职业球员，亦不应失去这份乐趣。