土超│沙拿将加盟特拉布宗 球会证实正在谈判 与奥拿拿做队友

土耳其球队特拉布宗周二宣布，正与自由身的埃及锋将穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)进行转会谈判，预计后者将于周三接受体测，可望在本周末签约作实。这名34岁锋将落实来投，将与前曼联门将奥拿拿由对手变队友。

周三抵达土耳其体测 周四签约

特拉布宗周二在社交平台发表声明，证实球队正与沙拿进行转会谈判，双方正洽谈合约细节，意大利转会专家罗马诺指合约为期2年。而球会主席杜根接受当地传媒《A Spor》访问时表示，预计沙拿于周三抵达伊斯坦堡接受体测，顺利通过就会在周四正式签约，成为球队新员。

与奥拿拿成为队友

34岁的沙拿今夏离开效力了9年的利物浦，早前一度接近加盟另一支土耳其劲旅比锡达斯，但双方最终未能薪金和肖像权问题达成共识，未能成事。如今他将会加入特拉布宗，与今夏再被曼联借到该队的门将奥拿拿成为队友。