传C朗拿度世纪婚礼邀请美斯出席 麦巴比、云尼斯奥斯亦在受邀名单内

葡萄牙巨星C朗拿度将于本周六(8日)在家乡马德拉岛迎娶未婚妻佐坚娜，据报前者希望打造一个云集体育界和娱乐界巨星的世纪婚礼，向多位名人发出邀请。据报受邀的球坛顶流，包括皇家马德里孖宝云尼斯奥斯祖利亚及基利安麦巴比，还有前曼联中坚里奥费迪南，与他在球坛对峙多年的宿敌美斯据悉亦在名单上，两位超级巨星有机会在球场外来一次「世纪同框」。

传8月8日举行世纪婚礼

英国《太阳报》早前引述消息人士和葡萄牙媒体的消息，C朗与未婚妻佐坚娜的婚礼将于8月8日举行，两人已预订了马德拉岛丰沙尔的丰沙尔大教堂行礼。知情人士没有透露婚礼的时间，但根据这间教堂的惯例，婚礼通常于当地时间下午3时开始，即香港时间晚上10时。同时据悉C朗亦预订了教堂附近的五星级酒店Savoy Palace来举办婚宴。

云尼斯奥斯、麦巴比将出席

如今有葡萄牙传媒流出婚礼的资讯，这名41岁希望打造一个世纪婚礼，邀请多位顶级体育及娱乐界巨星出席，传闻受邀而又会出席的名人包括皇马星将云尼斯奥斯和麦巴比，两人都视C朗为偶像；而他效力曼联时期的前辈里奥费迪南，亦会出席。据悉与他在球坛争持多年的宿敌美斯亦是受邀嘉宾，但由于美职正在进行中，他亦已归队并在上轮联赛披甲，未知可以抽空到葡萄牙参加婚礼。

据报美斯亦在受邀名单

如果美斯受邀出席，两人将会在球场外「世纪同框」。事实上两人近年出席颁奖礼时，多次表示彼此之间没有敌对关系，大家互相尊重，C朗邀请他参加婚礼并非不可能。