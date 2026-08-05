英超│阿仙奴一炮过付清7500万镑 接近签下纽卡素中场古马雷斯
更新时间：14:14 2026-08-05 HKT
发布时间：14:14 2026-08-05 HKT
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阿仙奴斟介纽卡素中场般奴古马古斯(Bruno Guimaraes)一事，周二出现突破性进展。据报这名巴西中场归队与准新帅谢斯利会面后，表明不会续约坚持离队，加上枪手同意一笔过支持7,500万镑(约7亿9164万港元)的转会费后，喜鹄同意放人，令交易推进到最后阶段。知情人士指古马雷斯日内会接受阿仙奴的体测，完成后签约作实正式入「厂」。
古马雷斯表明想投阿仙奴
般奴古马雷斯周一抵西班牙拉曼加，向正在当地进行季前集训的纽卡素大军报到，并随即与球会高层及准新帅谢斯利会面。这名28岁巴西中场向会方表明想转投阿仙奴，拒绝续约谈判坚持离队。由于喜鹊希望只想留用全心全意为球队效力的球员，所以不会强人所难，同意放走这名队长。
阿仙奴一炮过付清7500万镑 促成交易
再者阿仙奴代表与纽卡素官员经过多次谈判后，前者满足喜鹊所有的交易要求，包括将转会费提高至7,500万镑，不含任何附加条款，还同意一次过付清全数转会费，对希望达到英超赛会财务条款的纽卡素而言，绝对是最美好的结果。他们已接受枪手的报价，古马雷斯本人随即前往英国伦敦，接受阿仙奴的体测，通过后签约作客，正式成为这支英超卫冕之师的成员。
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