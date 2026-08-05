英超│ 利物浦睇中PSG 18岁神童麦巴耶 打包买埋巴高拿

利物浦正密切留意巴黎圣日耳门的18岁锋线超新星伊巴谦麦巴耶（Ibrahim Mbaye），有意在今夏将其收归旗下。麦巴耶上季得到安历基（Luis Enrique）器重，成为圣日耳门再度称霸法甲的新力量。消息指红军一直斟介PSG另一锋将巴特利巴高拿，如今有机会打包两人。

司职右翼的麦巴耶，去季在法甲赛场射入 3 球并交出 2 次助攻，同时亦能胜任左翼，踢法灵活。在国家队层面，这名前锋于刚过去的美加墨世界杯，入选塞内加尔大军，虽然球队于32强止步，但他在分组赛1：3 不敌最终跻身准决赛的法国一仗中，于比赛尾段建功射入精彩一球。自 2018 年从加入凡尔赛（Versailles）青训营以来，麦巴耶一直效力 PSG 至今，其合约也将于 2028 年届满。

随著沙拿（Mohamed Salah）早前离队并转投土超球会特拉布宗（Trabzonspor），红军需要在今个夏令转会窗引进新翼锋。虽然领队伊拉奥拿（Andoni Iraola）麾下的红军早前已签入域陀蒙路斯 （Victor Munoz）以增强左翼实力，但他们仍渴望重金礼聘签下巴特利巴高拿 （Bradley Barcola）。如今为了补强右路翼锋位置，还想签下麦巴耶，有望打包PSG双子。