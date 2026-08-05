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英超｜曼联打击黄牛令部分球迷感困扰 认低估共用帐号情况

足球世界
更新时间：07:44 2026-08-05 HKT
发布时间：07:44 2026-08-05 HKT

曼联为打击「黄牛飞」于上月展开调查，锁定一批会员帐号，其中一宗发现同一部装置曾登入1088个帐号。「红魔」发表声明承认，低估了球迷共用帐号密码的情况。

发现同一部装置曾登入1088个帐号

曼联声明表示「不少球迷认为是在合理情况下，与亲友共用登入资料」，因此对于这次打击黄牛、被锁定帐号的行动，感到困扰；部分球迷更担心因此被取消季票。根据《BBC》的报道，曼联私下曾为有关行动辩护，但在7月30日举行的球迷论坛上，有球迷提出多项忧虑后，球会如今承认其调查沟通方式犯错：「对部分忠实球迷造成的影响，带来了不安与困扰。」

有曼联球迷被球会查核帐号使用情况。法新社
有曼联球迷被球会查核帐号使用情况。法新社
曼联打击黄牛飞，承认为部份球迷带来困扰。法新社
曼联打击黄牛飞，承认为部份球迷带来困扰。法新社
曼联表示行动中，发现其中一宗同一部装置曾登入1088个帐号。法新社
曼联表示行动中，发现其中一宗同一部装置曾登入1088个帐号。法新社

「我们理解部分球迷，会觉得自己受到不公平对待。我们明白，许多支持者是在他们认为合理的情况下与亲友共用登入资料，而我们事前未有预料这种情况竟然如此普遍。」曼联在声明中表示，大量个案中，球迷已提供「令人满意的解释」，相关帐号已解除限制。

若有季票被没收 将重新分配

曼联强调只有在「有证据显示涉及有组织黄牛活动、有系统地滥用或借此牟利」的情况下，才会没收季票。球会重申认为今次调查的出发点正确：「今次调查已揭发大量黄牛活动，让我们能够收回门票，重新交到真正球迷手中。」球会又澄清若有季票最终被没收，将重新分配为季票，而非改作企业招待的套票出售。

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