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国际足协｜恩芬天奴面对空前压力 急召危机会议应对

足球世界
更新时间：06:09 2026-08-05 HKT
发布时间：06:09 2026-08-05 HKT

恩芬天奴在宣布拟出售世界杯股权后，面对各界批评，甚至包括国际足协（FIFA）内部的反对声音。虽然方案已经撤回，但恩芬天奴的主席位置仍然面临具大危机，据报他将于周三在摩洛哥与FIFA高层开会，商讨如何「拆弹」。

恩芬天奴因为出售世界杯股权的计划备受批评。法新社
恩芬天奴因为出售世界杯股权的计划备受批评。法新社
FIFA营运总监拉莫尔日前发声明，批评恩芬天奴从未开诚布公。法新社
FIFA营运总监拉莫尔日前发声明，批评恩芬天奴从未开诚布公。法新社
FIFA高层将于摩洛哥召开危机会议。法新社
FIFA高层将于摩洛哥召开危机会议。法新社

连日面对多方批评

最新的反对声音来自FIFA全球足球发展总监云加，他发声明明确表态反对计划，认为「撤回计划绝对必要」，又强调自己没有参与策划，是透过传媒的报道才得悉方案。

连日来恩芬天奴面对的批评还包括FIFA营运总监拉莫尔为员工辩护，并批评恩芬天奴从未开诚布公；约旦足总指控FIFA以资金作为筹码要求各会员支持计划，形容做法是「勒索」；前FIFA主席白礼达公开表态支持挪威足总主席卡拉维尼斯接替恩芬天奴任主席；欧洲足总、亚洲足协、中美洲足联秘密结盟，计划逼恩芬天奴下台。

曾发声明批评计划 拉莫尔将出席会议

根据《BBC》的报道指，恩芬天奴过去一周都身在摩洛哥；在多方炮轰下，他将于周三与FIFA高层举行紧急危机会议；FIFA已要求多名高层前往摩洛哥出席会议，包括早前发声明批评计划的营运总监拉莫尔。

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