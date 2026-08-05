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英超｜苏保斯拉尔回应争队长臂章风波 「已与钟斯、森美卡斯讲清楚」

足球世界
更新时间：05:33 2026-08-05 HKT
发布时间：05:33 2026-08-05 HKT

利物浦在上周斗域斯咸的友赛赛后，有苏保斯拉尔、居迪斯钟斯和森美卡斯疑因为队长臂章谁属，在场上争论的场面。苏保斯拉尔认为媒体报道放大事件，强调他们三人已经沟通好，「没有任何问题」。

在该仗，当苏保斯拉尔被调离场时，他将队长臂章交给森美卡斯，而非钟斯。赛后，3人被球迷影片拍到在球场上争论，更有画面拍到森美卡斯将臂章掉落地，引发外界热议。随后周日利物浦以2：4不敌列斯联的热身赛中，苏保斯拉尔离场时则将队长臂章交给钟斯。

苏保斯拉尔回应争队长臂章事件。影片截图
苏保斯拉尔回应争队长臂章事件。影片截图
苏保斯拉尔、钟斯和森美卡斯疑为队长臂章争执。影片截图
苏保斯拉尔、钟斯和森美卡斯疑为队长臂章争执。影片截图
苏保斯拉尔在热身赛担任队长。法新社
苏保斯拉尔在热身赛担任队长。法新社

没有争执 只是讨论

利物浦结束美国之旅，准备返回英国继续备战新球季前，苏保斯拉尔谈及事件。他表示：「我们三个之间从来没有任何争执，只是在场上讨论一些事情。结果媒体把事情放得很大，下次我们会选择回到更衣室再讲。没有人对任何人生气，一切都已经讲清楚了，我们现在很好。」

罗拔臣副队长空缺未填补

由于正队长云迪积克缺席美国之旅，祖高美斯又在首场比赛受伤，苏保斯拉尔在大部分热身赛都担任队长。随著安德鲁罗拔臣转投热刺后，留下的副队长空缺，苏保斯拉尔透露新帅伊拉奥拿仍未与球员讨论人选：「没有，完全没有谈过。当然我们有队长云迪积克，也有艾利臣，还有祖高美斯。因为艾利臣今次没随队，高美斯又受伤，所以由我顶上……至于未来如何，不是由我决定，暂时亦未有定案。」但若然获委以重任，苏保斯拉尔表示会欣然接受，「那将会是非常自豪的一刻」。

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