云加表态反对FIFA出售世界杯股权 强调从未参与策划
更新时间：04:14 2026-08-05 HKT
发布时间：04:14 2026-08-05 HKT
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国际足协（FIFA）早前拟出售世界杯股权引起轩然大波，主席恩芬天奴其后宣布撤回计划，但后续仍未平息。FIFA全球足总发展总监云加被欧洲足协的声明点名，这名阿仙奴前主帅发声明强烈表态反对方案，并指自己从未参与策划。
「撤回这项计划绝对必要」
据指欧洲足协、亚洲足协和中北美足联结盟，希望逼恩芬天奴下台。其中欧洲足协的声明，点名云加等高层，并警告切勿销毁任何证据。云加则在周二发表声明，明确表态反对FIFA拟出售世界杯股权，他表示：「撤回这项计划绝对必要，而且毫无疑问，因为我始终坚信，FIFA必须保持独立，以承担、透明及诚信服务足球运动。」
「透过媒体报道才首次得悉方案」
云加在声明中提及自己在FIFA的职务，「目前担任全球足球发展总监，与团队负责比赛数据分析、FIFA网上培训中心、在全球60个最需要发展足球的国家设立60所青训学院，以及各项青年赛事。此外，我亦是国际足球协会理事会（IFAB）的技术顾问」。他强调，自己从未参与有关出售股权的方案草拟和讨论，「我也是透过媒体报道才首次得悉此事」。
相比之下，云加没有如高级顾问科德罗（Carlos Cordeiro）般请辞，他的声明措辞较为克制，没有像FIFA首席营运官拉穆尔上周的公开声明般猛烈；拉穆尔当时直言，FIFA内部员工在计划上被恩芬天奴「欺骗」。
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