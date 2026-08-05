Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

云加表态反对FIFA出售世界杯股权 强调从未参与策划

足球世界
更新时间：04:14 2026-08-05 HKT
发布时间：04:14 2026-08-05 HKT

国际足协（FIFA）早前拟出售世界杯股权引起轩然大波，主席恩芬天奴其后宣布撤回计划，但后续仍未平息。FIFA全球足总发展总监云加被欧洲足协的声明点名，这名阿仙奴前主帅发声明强烈表态反对方案，并指自己从未参与策划。

「撤回这项计划绝对必要」

据指欧洲足协、亚洲足协和中北美足联结盟，希望逼恩芬天奴下台。其中欧洲足协的声明，点名云加等高层，并警告切勿销毁任何证据。云加则在周二发表声明，明确表态反对FIFA拟出售世界杯股权，他表示：「撤回这项计划绝对必要，而且毫无疑问，因为我始终坚信，FIFA必须保持独立，以承担、透明及诚信服务足球运动。」

恩芬天奴因为出售世界杯方案备受批评。法新社
恩芬天奴因为出售世界杯方案备受批评。法新社
云加表态反对计划。法新社
云加表态反对计划。法新社
云加目前在FIFA担任全球足总发展总监。法新社
云加目前在FIFA担任全球足总发展总监。法新社

「透过媒体报道才首次得悉方案」

云加在声明中提及自己在FIFA的职务，「目前担任全球足球发展总监，与团队负责比赛数据分析、FIFA网上培训中心、在全球60个最需要发展足球的国家设立60所青训学院，以及各项青年赛事。此外，我亦是国际足球协会理事会（IFAB）的技术顾问」。他强调，自己从未参与有关出售股权的方案草拟和讨论，「我也是透过媒体报道才首次得悉此事」。

相比之下，云加没有如高级顾问科德罗（Carlos Cordeiro）般请辞，他的声明措辞较为克制，没有像FIFA首席营运官拉穆尔上周的公开声明般猛烈；拉穆尔当时直言，FIFA内部员工在计划上被恩芬天奴「欺骗」。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
饮食
16小时前
台风白海豚最新航班资讯。
台风白海豚︱游日注意！香港快运取消8.6至8.8至少10班机 明加开特别航班往返冲绳
社会
11小时前
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
01:12
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
影视圈
9小时前
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
影视圈
13小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
6小时前
连锁快餐店8月限定优惠！指定粥面配饮品全日$29 全线分店供应
连锁快餐店8月限定优惠！指定粥面配饮品全日$29 全线分店供应
饮食
10小时前
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
01:12
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
突发
9小时前
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
17小时前
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
18小时前