西甲｜云尼斯奥斯返皇马复操首开腔 透露与摩连奴对话内容

云尼斯奥斯祖利亚与皇家马德里的续约问题未解决，更盛传有可能离队。这名巴西国脚回到皇马开操后首次开腔，透露与领队摩连奴的对话。

云尼斯奥斯透露与摩连奴的对话内容。皇马IG

云尼斯奥斯周一回到皇马复操。皇马IG

云尼斯奥斯代表巴西出战世界杯，不敌挪威16强止步。法新社

「保持乐观，踢出自己的足球」

云尼斯奥斯目前与皇马的合约只剩1年，续约前景仍未明朗。据报阿仙奴正密切关注他的情况，若双方未能达成续约协议，将考虑出手罗致这名巴西国脚。

不过，云尼斯奥斯周一回到皇马复操，接受皇马官方频道访问时，把焦点放在季前备战上。他表示：「一切都很顺利，认识了新教练、新队友，也一直努力训练。」谈到新帅摩连奴时，他说：「摩连奴希望我保持一贯以来的我，开心、乐观，踢出属于自己的足球。」

专注练体能避免受伤

他今夏代表巴西出战世界杯，并在16强出局。他休假后回到皇马操练，谈及球队的备战安排时表示：「我们必须练好体能，这样球季期间才可以减少伤病，让每名球员都能随时候命。昨天进行了两课训练，今天则是一课。我们先在健身室训练，之后再进行一节较短的场上训练，让双腿适应负荷。」云尼斯奥斯续说：「今课大家都练得非常疲累，现在是时候好好休息，准备明天的训练。季前集训就是如此，我们必须做好准备。」