香港足球盛会2026｜车路士启德操足90分钟 梅迪历现身复操 高尔彭马未有团练明上阵成疑

车路士今晚7点半在启德体育馆进行公开操练，练足90分钟，柏度尼图（Pedro Neto)、韦碧克（Danny Welbeck ）、祖奥柏度（Joao Pedro)、梅迪历（Mykhailo Mudryk )、尼高拉斯积逊（Nicolas Jackson)、利安戴纳（Liam Delap ）等球员均有参与，不过意外的是阵中王牌高尔彭马（Cole Palmer）未有加入团体训练，只在场边进行轻度体能操练，明日对祖云达斯友赛上阵成疑。

高尔彭马未有加入团体训练，只在场边进行轻度体能操练，明日对祖云达斯友赛上阵成疑。杨骏尧摄

球迷近距离感受蓝军气氛

车路士一众球员在主教练沙比阿朗素带领下准时踏出球场，场内球迷见到柏度尼图、梅迪历等星将经过时，随即报以热烈欢呼。训练初段先进行简单热身，其后分成两组展开阵地进攻、门前攻门及角球战术等训练，整体内容相当多元。

值得留意的是，过去一直只能单独训练的梅迪历，今次重返球队操练时未见生疏，全程表现投入，明显已逐步融入大军。相比之下，高尔彭马在球队热身后才踏出球场，但并未参与团队训练，只与助教在场边拉筋及来回跑，暂未知是否有伤在身。

艾达拉比奥约赞启德主场馆值10分

收操后，车路士中坚艾达拉比奥约（Tosin Adarabioyo)接受访问时表示，很高兴见到香港球迷入场支持球队，并指球队会努力在明日赛事中踢出好表现，答谢球迷支持。他又形容启德体育馆设有冷气，对球员备战有帮助，亦对场馆给予满分评价。

达拉比奥约收操后接受访问，指启德主场馆值10分。杨骏尧摄

达拉比奥约收操后接受访问，指启德主场馆值10分。杨骏尧摄

谈到今夏新加盟的球员，艾达拉比奥约认为韦碧克及佐敦轩达臣等老将会为球队带来丰富经验及赢波心态。他笑言自己曾经一度成为队内「最老」球员，现在终于不再要独自承担年龄压力，认为有更多经验球员加入是好事。被问到韦碧克的作用时，艾达拉比奥约直言，对方不是单纯的领袖型球员，而是一名能够入球的前锋，车路士会需要他的入球能力。他亦提到，韦碧克与祖奥柏度今日在小型对抗赛中同队，两人配合不俗，显示二人有望建立默契。

梅迪历状态不俗有望逐步融入

至于早前复出的梅迪历，艾达拉比奥约表示两人一直保持联络，见到对方重返球队后感到非常高兴，强调全队都会支持他重新适应环境。他又形容梅迪历工作态度极佳，早前虽然长时间缺阵，但一直持续操练，因此对其状态完全不感意外。

梅迪历与柏度尼图在团队收操后更被安排额外体能训练，是队中最后返回更衣室的二人。杨骏尧摄

车路士将于明晚在启德主场馆迎战祖云达斯，今次公开操练亦被视为球队出战前的重要一课。