香港足球盛会2026｜祖记明斗车仔 史巴列堤拒绝慢热 卢卡迪利视欧霸为目标 大赞新兵融入佳

「2026香港足球盛会」明晚将于启德主场馆重燃战火，由意甲班霸祖云达斯硬撼英超豪门车路士。祖记主帅史巴列堤（Luciano Spalletti）与队长卢卡迪利（Manuel Locatelli）今日一同出席赛前记者会。面对强敌，史巴列堤明言球队「拒绝慢热」；而队长卢卡迪利则表示要将缺席欧联及世界杯的遗憾化为动力，剑指今届欧霸杯冠军。

史巴列堤赞沙比有料 预告耶迪斯或披甲

面对明晚的对手车路士，祖记主帅史巴列堤不敢怠慢，更对「蓝战士」新帅沙比阿朗素赞誉有加：「车路士是一支实力极强的队伍，他们拥有一位非常优秀且充满能力的教练。沙比阿朗素球员时代就已经极度了解足球这项运动。我看过他们友赛的片段，已经展现出极高的质素。」史帅强调，这场热身赛是检验球队状态的最佳试金石：「我们不能慢慢入局，必须立刻强势起步，展现出足以与车路士抗衡的水平。」

谈到球队阵容，史巴列堤对今夏加盟的高路姆亚尼（Randal Kolo Muani）等新兵感到满意，并透露球会高层目前仍留在意大利，正积极把握转会市场的最后机会补强。至于备受球迷期待的土耳其新星基伦耶迪斯（Kenan Yildiz），史帅透露其康复进度理想，明晚有望获派上阵「试脚」数分钟。

卢卡迪利视欧霸为目标 大赞新兵融入佳

作为祖记队长，卢卡迪利在记者会上展现出强烈的斗心。回顾上季球队未能取得欧联资格，加上意大利国家队早前无缘世界杯，他坦言这些挫折都是推动球队前进的燃料：「未能出战欧联的事实必须激励我们，当你穿上这件球衣，任何赛事都必须是目标，欧霸杯绝对是我们今季的一大动力。我们必须少说话、多做事，埋头苦干重回正轨。」

对于球队今夏的重磅收购，卢卡迪利表示热烈欢迎，并特别点名赞赏两位新队友：「高路姆亚尼是个非常好的年青人，实力强横，能提升全队的水平；而杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）我也一直很欣赏他。我们现在是一个非常团结的团队，大家状态都很好，在香港的旅程也很愉快，我们绝对会严肃认真地对待明天的硬仗。」