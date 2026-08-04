Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛会2026｜祖记明斗车仔 史巴列堤拒绝慢热 卢卡迪利视欧霸为目标 大赞新兵融入佳

足球世界
更新时间：22:10 2026-08-04 HKT
发布时间：22:10 2026-08-04 HKT

「2026香港足球盛会」明晚将于启德主场馆重燃战火，由意甲班霸祖云达斯硬撼英超豪门车路士。祖记主帅史巴列堤（Luciano Spalletti）与队长卢卡迪利（Manuel Locatelli）今日一同出席赛前记者会。面对强敌，史巴列堤明言球队「拒绝慢热」；而队长卢卡迪利则表示要将缺席欧联及世界杯的遗憾化为动力，剑指今届欧霸杯冠军。

史巴列堤赞沙比有料 预告耶迪斯或披甲

面对明晚的对手车路士，祖记主帅史巴列堤不敢怠慢，更对「蓝战士」新帅沙比阿朗素赞誉有加：「车路士是一支实力极强的队伍，他们拥有一位非常优秀且充满能力的教练。沙比阿朗素球员时代就已经极度了解足球这项运动。我看过他们友赛的片段，已经展现出极高的质素。」史帅强调，这场热身赛是检验球队状态的最佳试金石：「我们不能慢慢入局，必须立刻强势起步，展现出足以与车路士抗衡的水平。」

谈到球队阵容，史巴列堤对今夏加盟的高路姆亚尼（Randal Kolo Muani）等新兵感到满意，并透露球会高层目前仍留在意大利，正积极把握转会市场的最后机会补强。至于备受球迷期待的土耳其新星基伦耶迪斯（Kenan Yildiz），史帅透露其康复进度理想，明晚有望获派上阵「试脚」数分钟。

卢卡迪利视欧霸为目标 大赞新兵融入佳

作为祖记队长，卢卡迪利在记者会上展现出强烈的斗心。回顾上季球队未能取得欧联资格，加上意大利国家队早前无缘世界杯，他坦言这些挫折都是推动球队前进的燃料：「未能出战欧联的事实必须激励我们，当你穿上这件球衣，任何赛事都必须是目标，欧霸杯绝对是我们今季的一大动力。我们必须少说话、多做事，埋头苦干重回正轨。」

对于球队今夏的重磅收购，卢卡迪利表示热烈欢迎，并特别点名赞赏两位新队友：「高路姆亚尼是个非常好的年青人，实力强横，能提升全队的水平；而杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz）我也一直很欣赏他。我们现在是一个非常团结的团队，大家状态都很好，在香港的旅程也很愉快，我们绝对会严肃认真地对待明天的硬仗。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
台风白海豚最新航班资讯。
台风白海豚︱游日注意！香港快运取消8.6至8.8至少10班机 明加开特别航班往返冲绳
社会
5小时前
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
影视圈
7小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
8小时前
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
01:12
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
影视圈
3小时前
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
00:44
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
影视圈
1小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
01:12
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
突发
2小时前
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 稻香爆炸事件 主角独家开腔 碎片四溅险盲 敦促酒楼负责
02:42
星岛申诉王 | 稻香爆炸事件 主角独家开腔 碎片四溅险盲 敦促酒楼负责
申诉热话
5小时前
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
饮食
10小时前