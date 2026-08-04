香港足球盛会2026｜卡些度表示续约毋须游说 力撑世杯反派安素留队「他能顶得住压力」

「2026香港足球盛会」车路士明晚硬撼祖云达斯。中场大将卡些度（Moises Caicedo）今日出席赛前记者会。今年4月刚与「蓝战士」续下长约至2033年的卡些度，除了谈及自己的留队决心及新援加盟的影响外，更公开呼吁深陷转会流言和「世杯风波」的中场拍档安素费南迪斯（Enzo Fernandez）留队，力撑对方拥有强大心理质素，绝对能承受英超球迷的压力。

力撑安素留队 无惧英超球迷针对

阿根廷在上个月世界杯准决赛中淘汰英格兰，安素费南迪斯在比赛中射入扳平一球，其随后的庆祝动作激怒了广大英格兰球迷。外界预料，安素新球季重返英超势必面临英格兰球迷的猛烈狂嘘及冷遇。被问到安素能否承受这种「反派」角色时，卡些度投下信任一票：「百分之百可以。他是一名实力强横的球员，拥有强大的心理质素。别忘了他是世界杯冠军成员，绝对能够应对这种压力，并延续他在季尾阶段的出色表现。」

卡些度的言论与主帅沙比阿朗素上月的表态同出一辙，他更公开挽留这位中场好拍档：「我爱安素，他知道我非常尊重他。我们都知道他有多优秀，而且他是个非常好的人。我希望他能留下来，如果他留队，对我们意义重大。当然，他最终肯定会深思熟虑，做出对自己最有利的决定。」

毋须游说表忠留效 喜迎老将助小将成长

谈到自己今年4月与车路士续约至2033年，卡些度在记者会上展现了极高的忠诚度。当被问及球会当时如何游说身处困境中的他留队时，他直言：「他们甚么都不用说，我就是想为这间球会效力。当他们提出续约时，我一口答应，因为我想留在这里成为球队的重要选项，这就是我签下新约的原因。」

此外，对于轩达臣（Jordan Henderson）及韦碧克（Danny Welbeck）等老将今夏加盟，卡些度认为对球队百利而无一害：「这对我们非常重要。我很高兴他们来到球会，拥有经验丰富的球员能帮助阵中的年轻球员成长，我确信我们能一起取得许多成就。」最后，他亦提到非常享受这次访港之旅，对香港的体验感到相当有趣及高兴。