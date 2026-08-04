Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛会2026｜沙比阿朗素领军明斗祖记 证实韦碧克梅迪历均可披甲登场

足球世界
更新时间：20:52 2026-08-04 HKT
发布时间：20:52 2026-08-04 HKT

「2026香港足球盛会」明晚将上演第二场重头戏，由英超豪门车路士迎战意甲劲旅祖云达斯。车路士新任主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）今日出席赛前记者会，他证实新加盟的韦碧克（Danny Welbeck）及刚摆脱禁药风波解禁的梅迪历（Mykhailo Mudryk）明日均可披甲上阵，惟另一新援轩达臣（Jordan Henderson）则因伤仍需接受评估。

梅迪历阔别赛场20个月迎复出

对于明晚大战祖云达斯的阵容，沙比阿朗素透露球迷不仅有机会一睹新兵风采，更能见证久违的球员回归。他确认新加盟球会的35岁前锋韦碧克与翼锋梅迪历均在明日的比赛名单中。

值得一提的是，25岁的乌克兰国脚梅迪历自2024年11月起便未曾出战任何正式比赛。当时他因对禁药问题被临时停赛，直至上周才正式获准重返绿茵场。谈及这位阔别赛场长达20个月的翼锋，沙帅表示：「梅迪历昨天才刚落机直奔酒店，虽然要他踢足90分钟可能言之尚早，但他绝对可以上阵。」沙帅亦补充，梅迪历在停赛期间一直保持极高的职业素养进行单独操练，目前正循序渐进地重新融入球队的战术体系。

不过，备受关注的另一新援轩达臣，沙帅则表示仍需等待：「轩达臣即将与其他参与了世界杯准决赛的国脚们一起恢复训练。他目前虽然可以操练，但因为他之前的伤患，我们必须谨慎评估他距离重返高强度赛场还需要多少时间。」

无惧扩军压力 盼季尾收获硕果

车路士今夏在转会市场再度大洒金钱，面对外界对球队争标的期望，沙比阿朗素显得处之泰然：「每个球季都会有买卖球员的时刻，我们正按部就班地执行计划。目前距离转会窗关闭还有三星期，我们必须确保在扩军与出售球员之间取得财务上的平衡。」谈到韦碧克加盟会否影响原主力前锋尼古拉斯积逊（Nicolas Jackson）的位置，沙帅大派定心丸，强调积逊对任何防线都是极大威胁，绝对是球队计划中的重要一员，并期望队内能保持良性竞争。

展望明晚面对祖云达斯的硬仗，沙比阿朗素认为这是一次极佳的季前测试：「祖记是一支拥有丰富经验和出色教练的伟大球队，这对我们来说将是非常有趣且有用的考验。」最后，他不忘感谢本地球迷的支持：「香港球迷的热情令人惊叹，即使相隔万里，我们依然能感受到他们与球队是如此亲近，我们非常期待在明天的比赛中为他们献上精彩表现。」
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
台风白海豚最新航班资讯。
台风白海豚︱游日注意！香港快运取消8.6至8.8至少10班机 明加开特别航班往返冲绳
社会
5小时前
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
黄文标转做仓务食茶记 《寻秦记》古天乐二弟回归平淡 患柏金逊症单身寡佬听天由命
影视圈
7小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
8小时前
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
01:12
陈凯琳回应影院风波 证二仔被「淋Cream」已报警：好心痛 儿子疑踢凳惹女观众发难
影视圈
3小时前
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
00:44
王菲20岁细女李嫣近照流出 经历4次手术已除兔唇痕迹 脱胎换骨颜值升级
影视圈
1小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
01:12
陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子
突发
2小时前
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
唐诗咏爆喊忆母呕血突离世  自责诉心声惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影响巨大导致离巢？
影视圈
7小时前
星岛申诉王 | 稻香爆炸事件 主角独家开腔 碎片四溅险盲 敦促酒楼负责
02:42
星岛申诉王 | 稻香爆炸事件 主角独家开腔 碎片四溅险盲 敦促酒楼负责
申诉热话
5小时前
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
饮食
10小时前