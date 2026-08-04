香港足球盛会2026｜沙比阿朗素领军明斗祖记 证实韦碧克梅迪历均可披甲登场

「2026香港足球盛会」明晚将上演第二场重头戏，由英超豪门车路士迎战意甲劲旅祖云达斯。车路士新任主帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）今日出席赛前记者会，他证实新加盟的韦碧克（Danny Welbeck）及刚摆脱禁药风波解禁的梅迪历（Mykhailo Mudryk）明日均可披甲上阵，惟另一新援轩达臣（Jordan Henderson）则因伤仍需接受评估。

梅迪历阔别赛场20个月迎复出

对于明晚大战祖云达斯的阵容，沙比阿朗素透露球迷不仅有机会一睹新兵风采，更能见证久违的球员回归。他确认新加盟球会的35岁前锋韦碧克与翼锋梅迪历均在明日的比赛名单中。

值得一提的是，25岁的乌克兰国脚梅迪历自2024年11月起便未曾出战任何正式比赛。当时他因对禁药问题被临时停赛，直至上周才正式获准重返绿茵场。谈及这位阔别赛场长达20个月的翼锋，沙帅表示：「梅迪历昨天才刚落机直奔酒店，虽然要他踢足90分钟可能言之尚早，但他绝对可以上阵。」沙帅亦补充，梅迪历在停赛期间一直保持极高的职业素养进行单独操练，目前正循序渐进地重新融入球队的战术体系。

不过，备受关注的另一新援轩达臣，沙帅则表示仍需等待：「轩达臣即将与其他参与了世界杯准决赛的国脚们一起恢复训练。他目前虽然可以操练，但因为他之前的伤患，我们必须谨慎评估他距离重返高强度赛场还需要多少时间。」

无惧扩军压力 盼季尾收获硕果

车路士今夏在转会市场再度大洒金钱，面对外界对球队争标的期望，沙比阿朗素显得处之泰然：「每个球季都会有买卖球员的时刻，我们正按部就班地执行计划。目前距离转会窗关闭还有三星期，我们必须确保在扩军与出售球员之间取得财务上的平衡。」谈到韦碧克加盟会否影响原主力前锋尼古拉斯积逊（Nicolas Jackson）的位置，沙帅大派定心丸，强调积逊对任何防线都是极大威胁，绝对是球队计划中的重要一员，并期望队内能保持良性竞争。

展望明晚面对祖云达斯的硬仗，沙比阿朗素认为这是一次极佳的季前测试：「祖记是一支拥有丰富经验和出色教练的伟大球队，这对我们来说将是非常有趣且有用的考验。」最后，他不忘感谢本地球迷的支持：「香港球迷的热情令人惊叹，即使相隔万里，我们依然能感受到他们与球队是如此亲近，我们非常期待在明天的比赛中为他们献上精彩表现。」

