高云地利自林柏特于2024年入主后，引入高速的侵略性打法，加上夏治胡礼等三大射手的惊人把握力，合力助球队以95的高分夺英冠冠军，相隔25年重返英超。今夏高云地利又斥资4000万镑(约4.2亿港元)引入前锋卢姆泰查奥拿等新兵，务求在新球季力争打破升班马即做升降机的宿命。

上季攻力冠绝英冠

高云地利于林柏特领军之下，利用高速的行军和极具侵略性的进攻，在去季横扫英冠，阵中的首席射手夏治胡礼轰入17球成为英冠的第3号射手。另外两名前锋艾利斯森斯和班顿阿辛迪同样攻入13球，于英冠射手榜并列第8位，3人合共贡献43球，占高云地利总入球97球的44%，亦协助球队成为上季英冠入球王，兼且以95分夺冠，自2000至01球季后再次重返英超。

豪花4000万镑扩军补强

为了应付强度大增的英超赛事，高云地利今夏斥资4000万镑签入4名新兵，包括以1900万镑由般尼罗致前锋卢姆泰查奥拿，又以600万镑收购宾福特翼锋巴斯达，再加上以1500万镑由法兰克福加盟的中坚奥列利阿曼达，连同由凯沙罗顿借来的前锋巴斯达，球队三线实力都有增强；只要一众新兵能尽快融入，配合去季升班功臣，高云地利有力成功护级。



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