西甲｜巴塞隆拿惨遭洛迪请食柠檬 洛迪表明非皇马不「嫁」

西甲两大豪门巴塞隆拿与皇家马德里由场内斗到场外，据西班牙媒体《阿斯报》及《Cadena SER》电台最新披露，由于中场大将法兰基迪庄（Frenkie de Jong）不幸重创，巴塞日前已紧急接触了曼城西班牙中场洛迪（Rodri）的经理人团队。然而，巴塞的挖角行动尚未开始便已宣告流产，皆因洛迪已明确表态非皇马不「嫁」，令巴塞惨食柠檬！

只爱「纯白战衣」 洛迪强硬落闸拒投鲁营

现年 30 岁的洛迪与曼城的合约已步入最后一年，吸引了包括拜仁慕尼黑及巴黎圣日耳门等多家豪门垂青，但两队在得知球员意向后已识趣地退出。如今巴塞试图介入，却同样碰壁。报道指，洛迪已向身边人表明，若然离开曼城，皇家马德里是他唯一会考虑的终极目的地，巴塞的诚意在他眼中根本无足轻重。这位应届世界杯「金球奖（MVP）」得主强烈渴望重返马德里生活，加上皇马新帅摩连奴（Jose Mourinho）的极力推动，令洛迪披上银河舰队战衣的决心坚如磐石。

财政极度吃紧 巴塞转攻右闸及新锋线

事实上，巴塞在财政上亦根本无力负担洛迪的转会费。曼城目前坚守 7,500 万欧元（约 6.5 亿港元）的底价。

巴塞早前已斥资 1.1 亿欧元，高调签下了安东尼哥顿（Anthony Gordon）、艾迪耶美（Karim Adeyemi）等球星，目前首要任务是买断右闸祖奥干些路，以及寻找顶替利云度夫斯基的新锋线，根本无力再「泵水」 7,500 万欧元抢人。

相反，皇马有信心在 7 月底前以大约 6,000 万欧元的「折让价」成事引入洛迪。由于阵中外援名额有限，皇马高层正考虑在签入科特迪瓦新星迪奥曼德（Yan Diomande）或洛迪之间作出取舍。

