香港足球盛会2026｜曼城续留港操练 现身黄大仙公众球场 撞正港超队友赛

英超劲旅曼城早前于8月1日在启德体育园与国际米兰完成友赛后，未有即时离开香港，继续留港进行季前集训。球队连续两日于黄大仙马仔坑体育馆仿真草球场进行操练，在市区公众运动场现身，引起大批球迷关注。

曼城下一场友谊赛是在8月5日于南韩的首尔对阵Team K League，但他们未有提早出发前往南韩，而继续留港备战。官方网站亦有上载相关训练照片，可见一众英超球星在被高楼大厦包围的球场内进行操练，场面与平日于专业训练基地截然不同。不少球迷直言画面「不真实」，对球星近距离在社区球场训练感到新鲜。连日来，除有球迷在曼城下榻酒店外守候，期望获得签名及合照外，亦有不少球迷专程前往马仔坑球场「朝圣」，希望一睹球员训练情况。

东区球队职员的社交平台透露，因场地安排令友谊赛需延迟开始。网上图片

东区球队职员的社交平台透露，因场地安排令友谊赛需延迟开始。网上图片

另一方面，场地安排亦出现情况。原定今早(8月4日)于同一场地举行季前友谊赛的港超联球队东区及港会，需待曼城完成操练后方可使用球场。惟从相关球队职员的社交平台所见，两队于原定时段仍未能进场，最终令友谊赛需延迟开始。