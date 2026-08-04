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英超转会｜PSG 企硬 1.45亿镑卖巴高拿 利物浦启动B计划改斟般尼茅夫的雷恩

足球世界
更新时间：15:41 2026-08-04 HKT
发布时间：15:41 2026-08-04 HKT

利物浦在沙拿（Mohamed Salah）离队后，正全速在转会市场上寻觅新一代翼锋 。据英国媒体披露，红军已正式向巴黎圣日耳门（PSG）开出高达8600万镑（约 8.9亿港元）的重磅报价，全力抢签 23 岁的法国国脚翼锋巴特利巴高拿（Bradley Barcola） 。然而，PSG 却抱著「非天价不卖」的态度，坚决要求高达 1.45 亿英镑（约 14.5 亿港元） 。面对接近6,000 万镑的巨大鸿沟，利物浦拒绝干等，新帅伊拿奥拿（Andoni Iraola）已迅速启动 B 计划，转攻其昔日效力般尼茅夫时的巴西「亲兵」雷恩（Rayan） 。

巴高拿成沙拿接班人首选 奈何 PSG 狮子开大口 

现年 23 岁的巴高拿凭借惊人的爆发力及左右开弓的多功能性，被伊拿奥拿视为接替沙拿右翼位置的完美战术人选 。虽然巴高拿本人对登陆晏菲路大表兴趣，但 PSG 索取高达 1.45 亿镑的天价，令这宗世纪交易陷入僵局 。红军高层深知，若在转会窗与 PSG 漫长拉锯，随时会落得人财两空，因此必须做好两手准备 。

火速与 20 岁雷恩达成协议 巴西新星完美契合伊帅战术 

作为替代方案，利物浦已将目标转向般尼茅夫的 20 岁巴西新星雷恩，并已与其「原则上」谈妥了个人条款 。

雷恩今年初登陆英超后表现极其惊艳，在短短 15 场比赛中便交出 7 个入球进帐 。更关键的是，雷恩对伊拿奥拿极具侵略性的前场逼抢战术了如指掌，其惊人的速度与强悍体格，被视为能即时融入红军的即战力 。

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