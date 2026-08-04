英超｜富咸新帅艾比路引入两名皇马亲兵 4.5亿一口气签下加西亚柏拉斯奥斯

艾比路亚（Alvaro Arbeloa）接掌富咸帅印后，随即于转会市场有大动作，将两名皇马亲兵22岁西班牙国脚前锋干沙路加西亚（Gonzalo Garcia），以及21岁的进攻中场新星柏拉斯奥斯（Cesar Palacios）带到英超。两人均与富咸签署了一份为期5年的长约至2031年，富咸同时拥有延长合约一年的条款；两位加盟无疑为富咸注入了最强的进攻火力。

加西亚转会费高达4000万欧罗

在这两宗重磅加盟中，最受触目的莫过于身价高达4,000万欧罗（约3.6亿港元）的干沙路加西亚。现年22岁的加西亚上季为皇马一队上阵39次并攻入8球，更在去年夏天的世界冠军球会杯中并列神射手，并于今年6月首度入选西班牙国家队。

他今次选择转投富咸，完全是冲著恩师艾比路亚而来。两人此前在皇马青年军及B队曾合作多年，默契毋庸置疑。加西亚在落实加盟后兴奋地表示：「我非常感激，也很开心来到这里。我必须感谢球会董事会以及艾比路亚对我的绝对信任，我已经等不及要开始了！」

柏拉斯奥斯携手加盟富咸中前场大换血

除了加西亚，身价达1000万欧罗(约9000万港元)21岁的西班牙U20国脚柏拉斯奥斯亦会携手加盟。这位极具天赋的进攻中场上季曾5次为皇马一队后备上场，被视为皇马青训的另一颗明珠。

随?这两名皇马新兵正式空降克拉文别墅球场（Craven Cottage），富咸在中前场的重建大计已基本完成。在恩师艾比路亚的战术体系下，这对年轻的皇马拍档在新一季英超势为富咸球迷带来耳目一新的进攻足球。

