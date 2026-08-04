英超转会｜查洛巴3,000万镑投科木 结束与车路士20年情缘！

法比加斯（Cesc Fabregas）执教的科木于上季意甲勇夺第4名，取得欧联席位。为提升队欧战本钱，该队周一与英超车路士达成协议，以 3,000 万英镑（约 3 亿港元）的转会费，签入 27 岁的车路士后卫杜利奥查洛巴（Trevoh Chalobah）。这位车路士青训球员，决定结束在史丹福桥度的 20 年光辉岁月，转战意甲赛场。

法比加斯苦追半年 两日速战速决达成协议

据悉，前阿仙奴及车路士传奇中场法比加斯，早在半年前已将查洛巴列为后防补强的头号目标。经过自 6 月初起与车路士的漫长谈判，科木最终同意支付 2,570 万镑的首期转会费，另加 510 万镑的浮动条款（Add-ons），总价接近车路士企硬的 3,500 万镑底线，成功击退同市宿敌国际米兰夺得心头好。对于从小加入车路士青训、效力近 20 年的查洛巴而言，这无疑是一个感伤但充满挑战的全新起点。

蓝狮致力大清洗 仍囤积九大中坚

今次交易是车路士新帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）今夏精简臃肿阵容的其中一步。虽然放走了查洛巴，但球会之前以 5,200 万镑从水晶宫签入法国中坚麦辛斯拿确斯(Maxence Lacroix) ，目前蓝狮防线仍囤积了多达九名中坚，包括利维高维尔(Levi Colwill)、韦斯利科芬拿(Wesley Fofana)、艾达拉比奥约(Tosin Adarabioyo)、班洛特巴迪亚舒尼(Benoit Badiashile)及迪沙斯(Axel Disasi)、安斯明奴(Aaron Anselmino)、阿捷岩邦（Josh Acheampong）和马马度沙亚（Mamadou Sarr）等。

为了平衡财政，车路士高层目前正积极推动出售迪沙斯及巴迪亚舒希，并计划将年轻小将马马度沙亚或阿捷岩邦外借至其他英超球会。这场由查洛巴离队引发的蓝军防线大清洗，预计将在转会窗关闭前持续上演。