英超FPL｜11位球员今季获重新界定位置 高洛比抵咗但有人欢喜有人愁？

英超2026/27新球季，将于8月22日开锣，全球最受欢迎的虚拟足球游戏 Fantasy Premier League（简称 FPL）再次掀起热潮。官方公布新球季有11位球员位置有变动，有球员上季被游戏定义为前锋，今季重新界定为中场，可能会令其成为性价比极高的选项。今集FPL密码特意为大家拆解这11位球员改划后有边位球员值得考虑。

英超最新季的球员位置变动名单。

改位后部分球员有赚

新球季共有11名球员的位置被官方重新界定（详见上表），而这些变动将直接关系到球员的进球得分以及零封奖励（Clean Sheet）。皆因根据FPL游戏规则，如果前锋取得士哥的话，每个入球可在FPL游戏中获4分，但如果球员被重新界定成中场的话，同一名球员每个入球就可获5分，变相每个入波多1分。如果本身球员是中场球员，被重新界定成后卫的话，每个入球就可获6分。

在这个11人名单中，其中最受瞩目的位置改动应该非般尼茅夫新星高洛比（Kroupi Junior，£7.5m）莫属。他将由前锋被重新界定为中场。这位20岁法国U21国脚去年从法甲球会罗连安特以1,000万镑加盟般尼茅夫。加盟后迅速融入球队，上季33次为球队上阵，其中21次为正选，在伊拉奥拿（Andoni Iraola）麾下射入13球，打破了英超历史上青少年首个赛季的入球纪录。

在FPL游戏内，高洛比全季累积得到113分，亦即每场平均得3.4分，在前锋和中场球员中都未算特别「标青」，但考虑到他上季季初仍未找到自己在球队的定位，到季中才慢慢坐稳正选，担任前锋艾云尼尔臣（Evanilson）背后的10号位。

受伤后换帅双隐忧

可惜的是，高洛比在数天前于球队的奥地利集训营中不幸遭遇重创，经医疗团队诊断后证实为右脚骨折，他随即离队返会英国接受手术治疗，预计要休养长达3至4个月，最快年底才能复出。在此当然祝他早日康复，但他因伤长唞至年尾或许焉知非福。

般尼茅夫有领军踢出佳绩的伊拉奥拿转投红军利物浦，由德国籍教头马高路斯接掌帅印，开季是否一帆风顺实属未知之数。再加上球队季初大战连场，首轮已经要对阵曼城，9月19日第5轮和10月10日第6轮更分别要对利物浦和车路士。但「般茅」10月24日第8轮对完曼联，一直到2月6日第24轮只得1月7日第24轮需要硬撼卫冕冠军阿仙奴。

重创长唞焉知非福？

相信高洛比如按现时预测于年末复出，球队和新帅的磨合期已经结束，亦正处于「天使赛程」期，改为中场后他的进球与零封得分都将大幅增值，极具投资潜力，届时相当值得玩家留意。

玩家如果有心部署在高洛比复出之时将其收归旗下，亦有为数不少同价位的选择用作开季之用。阿仙奴防守中场迪格兰赖斯（Declan Rice，£7.5m）可以是其中一个选择，上季平均每场5.1分，揭幕战对升班马高云地利，虽然之后连续两场大战，分别对阿士东维拉和车路士，但首15轮比赛整体尚算轻松。唯一要考虑的是赖斯在征战完世界杯后的伤势及体能状况。

曼城双翼卓基（Rayan Cherki，£7.5m）和谢利美杜古（Jeremy Doku，£7.5m）也是处于相同价位，但究竟新教练马列斯卡（Enzo Maresca）是否会采用前任主帅哥迪奥拿（Pep Guardiola）的大幅轮换政策将直接影响这两位球员的上阵时间，亦成为他们「抵唔抵买」的关键。

刚以破纪录转会费由阿士东维拉加盟车路士的摩根罗渣士（Morgan Rogers，£7.5m）虽然是因蓝狮新帅沙比阿朗素亲自充当说客成功游说他加盟，预料能得到重用。但究竟沙比的战术有多适合他发挥，仍是一大问号。车路士在他加盟前阵中已有高尔彭马（Cole Palmer）和安素费南迪斯（Enzo Fernandez），「新来新猪肉」究竟能抢到多少球权，大家只能拭目以待。

马莫殊如留曼城不值一搏

相反，曼城的马莫殊（Omar Marmoush，£7m）则由中场改为前锋，但他上季在哥迪奥拿麾下上阵机会寥寥，只能作为球队当家神锋艾宁夏兰特（Erling Haaland）的副选，再加上今季他每次进球的得分将会减少，其实已经足够「赶客」，更甚的是蓝月作为英超其中一队后防较稳健的球队，马莫殊更会因中场重新界定为前锋，失去中场球员价值1分的零封奖励。

但近来有消息传出热刺正对这位埃及国脚有兴趣，但他只是该伦敦球会的第3选择，排利物浦的加普（Cody Gakpo）和曼城的沙云奴（Savinho）身后。如果此交易未能成事，或热刺选了第1或第2选择，马莫殊留在曼城对FPL玩家可谓浪费金钱。

曼联翼卫或可成冷门奇兵

另一方面，有两位今届重新界定位置的球员很可能成为玩家的冷门奇兵（Differential）。曼联的柏德列多古（Patrick Dorgu，£6m）今季由后卫转为中场。这位翼卫上季为球队上阵26次，当中15次为正选上阵，为球队贡献4入球4助攻，整季FPL为玩家取得95分，场均3.7分。

虽然今季转为中场后每个入球会少得1分，但曼联防线近年不算稳健，由于只有守门员和后卫会因失球而被扣分，所以多古下季不用再因球队每失两球就被扣1分，分数有望上升。加上开季头两场对阵两队升班马候城和叶士域治，赛程较轻松，可作平价之选考虑。

另一选择为富咸的赖恩施斯隆（Ryan Sessegnon，£4.5m），今季由中场重新界定为后卫。上季他为球队上阵27次，当中20次正选上阵，为球队贡献3入球3助攻。除了他每个入球能多取1分外，联赛排第11的富咸打出第8佳的防守表现，全季只失51球，场均只失约1.34球，而施斯隆有上阵的27次比赛中，有6场球队成功保持不失取得4分零封分数（Clean Sheet）。这位左闸有入球助攻能力，球队的防守亦非泛泛之辈，£4.5m身价可谓超值。

其余位置洗牌的球员名单详见下图：