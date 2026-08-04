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曼联｜拉舒福特前途又有新发展 费伦巴治力邀转投土超

足球世界
更新时间：12:23 2026-08-04 HKT
发布时间：12:23 2026-08-04 HKT

英格兰前锋拉舒福特（Marcus Rashford）的转会去向再起风波！这位28岁的曼联青训产品上季被外借至西甲巴塞隆拿，但巴塞最终放弃行使买断权。正当外界盛传拉舒福特有望重返奥脱福，在曼联新帅卡域克（Michael Carrick）麾下重生之际，土耳其超级联赛豪门费伦巴治却强势介入，准备不惜工本开出天价，全力说服「福仔」弃曼联投土超！

费伦巴治开出三人名单全力抢人

拉舒福特上季在巴塞表现尚可，但这家西甲班霸最终出于财政及战术考虑，宁愿在世界杯前斥资6,900万英镑，从纽卡素签入另一英格兰翼锋安东尼哥顿（Anthony Gordon），亦决定不买断拉舒福特。这项决定让「福仔」陷入了两难境地。虽然曼联近期有风声指球会愿意给他最后一次机会，将他重新融入卡域克的建军计划中，但这并未吓退来自土耳其的雄厚资本。据英国《太阳报》披露，费伦巴治已将拉舒福特列为今夏引援的三人重磅名单之首，另外两人则为AC米兰的拉菲尔利亚奥（Rafael Leao）及水晶宫的伊斯美拿沙亚（Ismaila Sarr）。

费伦巴治已接触拉舒福特经理人

为了展现争标野心，费伦巴治的代表已正式联络了拉舒福特的经理人团队，以探听这位28岁英格兰球星转战土耳其的意愿。土超方面已明确表态，只要拉舒福特的阵营释放出哪怕一丝对这宗转会感兴趣的讯号，他们就会「全速推进」，不惜一切代价促成这宗超重磅的加盟。

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