英超｜身在喜鹊心在「兵」！ 古马雷斯飞抵西班牙向纽卡素报到

英超转会市场焦点人物、纽卡素的 28 岁巴西中场核心般奴古马雷斯（Bruno Guimaraes），其转会去向迎来了关键进展！虽然英超盟主阿仙奴（兵工厂）正对他展开疯狂追求 ，但这位刚战毕世界杯的巴西悍将，周一已正式飞抵西班牙拉曼加（La Manga），向正在当地进行季前集训的纽卡素大军报到。古马雷斯更在社交平台 Instagram 上载了球队入住酒店的照片。不过，英国传媒指出，这位喜鹊队长其实「身在喜鹊心在兵」，他今次归队将会直接与新帅谢斯利（Matthias Jaissle）摊牌，重申自己渴望加盟阿仙奴的决心！

阿仙奴出价7000万镑遭拒

现年 28 岁的古马雷斯是阿仙奴今夏重建中场的头号目标 。据《太阳报》披露，阿仙奴日前已正式向纽卡素开出首期报价，但随即遭到喜鹊高层无情拒绝。据悉，双方透过中间人已进行了数星期的谈判，阿仙奴的预算约为 7,000 万镑(约7.3亿港元)；但纽卡素态度极其强硬，坚守 8,000 万镑(约8.4亿港元)的底线。由于阿仙奴与球员之间的个人条款早已谈妥，目前唯一阻碍这宗世纪转会的，仅剩下两间球会之间约 1,000 万镑的转会费差价。

圣占士球场海报被全数撤走

尽管古马雷斯按时归队报到，并准备在西班牙集训营与新帅谢斯利及体育总监罗斯威尔逊（Ross Wilson）会面，但种种迹象显示，他的喜鹊生涯已进入倒数阶段。据纽卡素球迷媒体《The Mag》报道，圣占士球场（St James' Park）外围所有印有古马雷斯身穿新球季球衣的宣传海报，近日已被球会悄悄全数撤走，并换成了其他球星。眼见队友安东尼哥顿（Anthony Gordon）及辛度东拿利（Sandro Tonali）已相继离队，古马雷斯早已下定决心跟随他们的脚步。外界普遍预计，只要阿仙奴满足纽卡素8000万镑开价，古马雷斯定能在转会窗关闭前，空降酋长球场。