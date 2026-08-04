英超｜车路士落实免签佐敦轩达臣 史丹福桥吹起「熟男」风暴！

继日前签下35岁前锋韦碧克（Danny Welbeck）后，车路士周一再度官宣，成功免费签入36岁的前利物浦传奇队长佐敦轩达臣（Jordan Henderson）。这位英格兰中场与宾福特达成协议提前一年解约，得以自由身免费空降史丹福桥。这两位「爸爸级」悍将合共为车路士注入高达863场英超赛事的殿堂级经验，标志著新帅沙比阿朗素（Xabi Alonso）彻底推翻球会过去盲目追求年轻化的转会策略，改以经验与铁血重建蓝军！

轩达臣：无法拒绝的黄金机会

车路士过去两年因疯狂收购年轻球员，屡次创下英超最年轻正选阵容纪录，却因在场内外缺乏成熟度及纪律散漫而备受批评。44岁的阿朗素在接掌蓝狮帅印后，随即指出阵容严重失衡，极需领队级人马镇场。虽然早前斟介旧部格列沙加（GranitXhaka）及后卫史东斯（JohnStones）相继碰壁，但最终成功免费撬走轩达臣。轩达臣对加盟这支伦敦豪门显得极度兴奋：「考虑到这家球会的规模、我极度仰慕的领队阿朗素，以及阵中球员的顶级质素，这是一次我绝对无法拒绝的黄金机会！我被班主带领车路士重回正轨的雄心深深打动。对我而言，最重要的是每天在场内外倾尽所有，去尽力帮助身边的年轻球员和球队，我已急不及待想正式开操！」

转会策略大转弯蓝狮新球季誓收复失地

为了配合阿朗素的建军大计，车路士今夏在转会市场上可谓刚柔并济。除了免签轩达臣和秘密收购白礼顿的韦碧克外，早前亦已斥资1.17亿镑签入英格兰攻击新星摩根罗渣士（MorganRogers），及以5,200万镑从水晶宫引入26岁法国后卫麦辛斯拿确斯（Maxence Lacroix）。