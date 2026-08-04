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国际足协｜恩芬天奴面临落台危机 三大洲足协结盟逼宫

足球世界
更新时间：10:39 2026-08-04 HKT
发布时间：10:39 2026-08-04 HKT

国际足协（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）正面临上任以来最严重的政治危机，随时乌纱不保！据英国《泰晤士报》独家披露，欧洲足协（UEFA）、亚洲足协（AFC）以及中北美洲及加勒比海足协（CONCACAF）的高层已经秘密结盟，计划推翻恩芬天奴的统治。如果他拒绝主动辞职下台，三大足协将联手「瘫痪」国际足协，甚至不排除另起炉灶，举办与世界杯抗衡的全新国际赛事！

世杯股权出售惹祸白宫求救亦难扑火

这场「逼宫」大戏的导火线，源于恩芬天奴早前提出极具争议的「国际足协前进企业」（FFE）计划，企图将世界杯的部分股权，出售给由美国总统特朗普女婿库什纳的兄弟佐斯古斯拿（Josh Kushner）所领导的财团。

此举触发了全球足球界的强烈反弹。恩芬天奴虽被逼搁置计划，但已令各大足协对他彻底失去信任。据报，为求保住国际足协主席位置，恩芬天奴周一更曾与美国白宫进行紧急会谈，试图寻求协助，但似乎无补于事。

欧洲足协威胁瘫痪国际足协行政

欧洲足协日前已公开宣布对这位意瑞双籍主席失去信心，英格兰与威尔斯足总等亦相继撤回对他明年3月争取连任的支持。知情人士向《泰晤士报》透露，反对阵营的态度极度强硬：「大家都坚决认为他必须落台，否则我们将采取一切必要行动。这包括未来抵制FIFA会议、拒绝批准其决策，甚至自行举办国际赛。试想想，南美洲的顶级强队是想与法国、西班牙交手，还是想去对阵黎巴嫩或吉布提？我们绝不会退缩。」

支持度断崖式暴跌 欧足协发律师信保全证据

今年夏天恩芬天奴仍获几乎全部211个会员国支持连任，但如今据报其铁杆支持国已暴跌至仅约15个，远低于胜选所需的106票。尽管目前尚未有挑战者报名（截止日期为11月18日），但若有足够国家呼吁他下台，将可触发召开FIFA紧急理事会。

除了政治施压，欧洲足协更于周五向恩芬天奴发出正式律师信，警告正积极考虑就FFE计划采取法律行动及仲裁。信中严厉要求FIFA必须立即保存所有相关的文件与电子数据，并点名恩芬天奴、全球足球发展总监云加（Arsene Wenger）及秘书长格拉夫斯特伦等高层，警告任何销毁或篡改证据的行为均会面临进一步的法律制裁。

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