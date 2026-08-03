香港足球盛会2026│祖云达斯今中午抵港 名宿基亚连尼随队亮相

意甲劲旅祖云达斯今日（3日）中午正式抵达香港，为即将举行的「香港足球盛会2026」作最后准备，届时将于8月5日晚上7时30分在启德体育园与英超球队车路士上演季前友赛。

祖云达斯主帅史巴列堤。祖云达斯X

祖云达斯今午一行抵港，吸引不少球迷到机场守候。从

祖云达斯球员抵达香港国际机场。祖云达斯IG

祖云达斯球员抵达香港国际机场。祖云达斯IG

祖云达斯球员抵达香港国际机场。祖云达斯IG

球会官方社交媒体可见，有球迷成功获得球员签名及合照，现场气氛未算热烈。

祖云达斯名宿基亚连尼亦有随队访港。祖云达斯X

名宿基亚连尼现身

随队名单方面，除了多名一队球员外，球会名宿基亚连尼(Giorgio Chiellini)亦有同行现身。此外，两名新近加盟的球员，包括法国前锋高路姆亚尼（Randal Kolo Muani）及波斯尼亚新星阿拉比高域（Kerim Alajbegović）均有随队来港，备受关注。

行程方面，部份祖云达斯球员及名宿杜林(Lilian Thuram)将于明日（4日）出席不同的品牌活动与球迷互动。不过，大会今次仅安排车路士公开训练供球迷入场观赏，祖云达斯则未有公开操练安排。

