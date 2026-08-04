英超前瞻│叶士域治卷土重来 新星爆发有力踢出惊喜

叶士域治前季做升降机后，上季随即于英冠取得亚军，取得直接升班资格，证明球队具有英超赛力。该队经过去季的打磨，阵中3位年轻锋将佐治靴斯、菲路真尼和积克奇勒勇熟并增，有力领军于新球季踢出惊喜，取得令人意外的成绩。

24至25球季叶士域治做升降机

24至25球季叶士域治以19名完成赛季，升班随即做升降机。他们累积22分，距离护级线有16分差距，但球队赢得口碑，高位逼抢和进攻型踢法够悦目，季内曾击败热刺和车路士，有一定竞争力，前锋利安戴纳季后更被车路士撬走。该队一众年轻新星经过顶级联赛洗礼，去季返回英冠赛场即交出好表现，46轮收录84分以次名直接升班，相隔一季即再次升上英超。

锋线3位新星爆发

3位锋线新星大爆发，当中最受注目的24岁翼锋菲路真尼，上季英冠全季共入12球，身价升至新高的2000万欧罗；27岁中锋佐治靴斯则有11球4助攻；25岁技术型锋将积克奇勒更有16个入球。3人前届已随队初战英超，经过该届初试蹄声，以及去年在英超勇熟并增，新球季再次冲击英超再望交出截然不同的表现。

今夏斥资9000万镑引援

再者叶士域治今夏斥资近9000万镑签入8位新兵，分布前中后三线，当中包括于149场苏超攻入50球的日本锋将前田大然，以及上季效力富咸、今夏世界杯交出好表现的摩洛哥中坚伊沙迪奥普。该队整体实力比前届强，有力避免再做升降机。

叶士域治头5轮英超赛程

叶士域治头5轮英超赛程

叶士域治今夏焦点收购