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又系云加尔？ 传74岁老帅请樱教荷兰国家队

足球世界
更新时间：18:29 2026-08-03 HKT
发布时间：18:29 2026-08-03 HKT

荷兰今夏于美加墨世界杯32强出局，主教练朗奴高文随后请辞，球队正寻找继任人。消息指在坦哈格、史洛特和保斯等年轻教头以不同原因拒绝接手后，现年74岁的老牌教头云加尔请樱，向荷兰足总表示愿意出手接掌球队，据报足总高层正考虑是否让他第4次执教橙军。

3位年轻教头拒接手

今届世杯荷兰强差人意，32强不敌摩洛哥出局，刷新队史有份参加决赛周以来最差成绩。朗奴高文完成世杯后请辞，荷兰足总随后接触了史洛特、坦哈格和保斯，可是3人以不同理由婉拒接手，橙军帅位仍然悬空。消息指74岁的云加尔请樱想接手荷兰队，他之前受健康问题困扰，但如今已没有问题。再者4年无执教鞭的他，认为国家队是最理想的工作，因为无需每日出现在球场上，只要在国际赛期间任务侯可，压力比执教球会少得多。

云加尔表态愿第4执教橙军

据悉荷兰足总正考虑是否再次聘请他。云加尔过去曾3度执教荷兰，如果再接手将会第4次带队。

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