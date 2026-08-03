英超│热刺瞄准加普、沙维奥、马莫殊 迪沙比豪花2.37亿镑仍未收手

英超球队热刺今夏在转会市场动作频频，至今已斥资高达2.37亿英镑签入6名新援，成为今个转会窗最积极的球会之一。主帅迪沙比明言，球队的引援工作仍未完成，现阶段仅达「约六成」，并预告仍有两至三名新球员有望加盟，甚至可能出现「重磅炸弹」级别的交易。据报球队现时正瞄准三名来自英超豪门的主力攻击球员，包括利物浦前锋加普（Cody Gakpo）、曼城翼锋沙维奥（Savinho）以及另一名前场多面手马莫殊（Omar Marmoush）。

迪沙比预告仍有两至三名新球员有望加盟热刺。路透社

季前赢车路士 转会才是真正主角

热刺日前于澳洲悉尼进行季前热身赛，以2:1击败车路士，球队在迪沙比带领下逐步建立新体系。然而，比起场上表现，外界更关注的是球队在转会市场上的后续动向。

热刺早前在澳洲悉尼上演的季前热身赛，以2:1击败车路士捧走「悉尼超级杯」。法新社

据热刺随队记者Alasdair Gold在《football.london》分析，球会今夏的引援策略仍以强化前场为核心，希望引入具备即战力及速度的攻击型球员，以配合迪沙比强调进攻及压迫的战术风格。

头号目标：Gakpo最接近成事

目前盛传的三大主要目标中，以利物浦前锋加普（Cody Gakpo）最受关注。消息指，热刺已与其团队展开积极讨论，而球员本人对转投北伦敦持开放态度。随着利物浦新帅伊拉奥拿倾向重用爆发型翼锋，加上球会正追逐巴黎圣日耳门球星巴高拿（Bradley Barcola），加普在队中的位置正面临挑战。

加普上季在利物浦交出9入球6助攻表现。路透社

加普今届世杯协助荷兰打入32强。路透社

据报利物浦为这名荷兰国脚标价超过7,000万英镑，而热刺内部消息人士O'Keefe亦确认，加普目前是球队前场补强的「首选目标」。若交易成事，势将成为迪沙比口中的「重磅」引援之一。

沙维奥、马莫殊成变数

另一个一直是热刺的人选为效力曼城的巴西翼锋沙维奥（Savinho）。这名22岁新星早于上季已进入热刺视线，但当时曼城未有放人。今夏他随队来港参与季前赛，并在对国际米兰的赛事中正选上阵，展现出不俗潜力及即战力。沙维奥已表明希望离开曼城，也明确表达了对加盟北伦敦球队的强烈意愿，但仍取决于曼城的态度。

沙维奥日前在启德主场馆举行的「香港足球盛会2026」中代表曼城正选上阵对阵国际米兰。路透社

至于另一名前场目标马莫殊（Omar Marmoush）亦被列入考虑名单之中，该名攻击球员以速度及机动性见称，符合迪沙比对前场球员的战术要求。除上述目标外，热刺亦据报准备了替代方案，包括加拉塔沙雷射手奥斯文（Victor Osimhen），以及22岁效力宾菲加的挪威翼锋舒捷尔达鲁普（Andreas Schjelderup），以应对潜在谈判未果的情况。

马莫殊今夏世界杯表现出色，带领埃及国家队一路闯入赛事八强。法新社

热刺今夏虽已大手笔投资，但球会显然仍未满足于现有阵容。随住转会窗进入最后阶段，迪沙比口中嘅「重磅炸弹」会否成真，将成为英超市场焦点。