Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港足球盛会2026｜17岁曼城新星蒙加无缘「地标战」未气馁 无视外界噪音用表现说话

足球世界
更新时间：18:00 2026-08-03 HKT
发布时间：18:00 2026-08-03 HKT

曼城大军今次访港阵容除了有高华锡（Mateo Kovacic）等老大哥坐镇，亦带来不少潜力优厚的未来之星。年仅17岁、今夏刚加盟「蓝月亮」的年轻小将蒙加（Jeremy Monga）今日（3日）接受访问。虽然在上周六对阵国际米兰的赛事中无缘上演「地标战」，但这位新星并未气馁；谈及加盟班霸的心情与外界的高度关注，他展现出超越年龄的成熟，直言会用双脚在球场上说话，将媒体的追捧视为「背景噪音」。

憾失首秀机会 赞叹启德气氛

在上周六的「香港足球盛会2026」曼城对阵国际米兰的比赛中，蒙加未获派披甲上阵。对于错过在香港球迷面前首秀的机会，他坦言略感失落，但心态却十分正面：「错过首秀确实有点失落，但我知道我的时代很快就会到来，迟早会来的。作为球员总是渴望上阵，但这在足球界是很正常的事。」虽然未能落场，但香港球迷的热情与启德主场馆的震撼，依然让他留下深刻印象：「我真的很享受这一切，特别是球迷充满活力。这可能是我去过容量最大的球场，气氛简直无与伦比。」

加盟曼城属「不二之选」 兼顾学业展成熟

7月才刚刚由李斯特城转投的蒙加，年仅17岁便获得世界上最成功的球会之一青睐。回忆起得知曼城对他感兴趣时，他依然难掩兴奋：「我当时非常激动，迫不及待想要开始。在休赛期时，我满脑子只想著赛季马上开锣，让我能落场踢球。」面对众多球会的招手，他直言选择曼城是「不用犹豫的决定」：「曼城是如此伟大、成功的球会，你根本无法拒绝。」

值得一提的是，作为一名未满18岁的年轻人，蒙加在新赛季还需要兼顾学业与职业足球。对此，他显得游刃有余：「平衡非常重要，我要参加考试并争取好成绩。我觉得自己平衡得很好，这对我来说已经是一件很自然的事了。」

自诩创造型球员 用双脚粉碎「噪音」

谈到新赛季的目标，蒙加表示目前专注于努力操练，争取上阵时间。他透露领队马列斯卡（Enzo Maresca）对他的期望十分务实，只要表现出色，就有机会以后备甚至正选身分登场。被问到会如何向球迷介绍自己的球风时，他自信满满地说：「我是一个极具观赏性的球员，喜欢为球迷带来快乐。我拥有很强的创造力，这正是我希望能为球队带来的元素。」

随著加盟豪门，外界的镁光灯自然聚焦在这位年轻人身上。面对媒体的狂热关注，蒙加展现出超越年龄的成熟：「我觉得所有的媒体关注都只是噪音。我会让我的双脚在球场上说话。虽然社交媒体无处不在，很难完全忽略，但对我而言，那些只是背景噪音。我只会专注于自己需要做的事，因为那才是真正影响我在场上表现的关键。」

最Hit
00:52
九龙城学生宿舍地盘 安全经理堕楼困棚架 消防救下送院不治
突发
2小时前
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
01:01
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
影视圈
8小时前
太古城中心停车场塞车 大量车主被困两小时、过钟照收钱 商场致歉：两原因致出车缓慢
社会
8小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
养儿防老已过时？ 70后人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
养儿防老已过时？「 70后」人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
大家乐黄埔分店结业！网民热议离场原因 揭1情况指「唔可惜」？
饮食
5小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
23小时前
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
希愈调乱胚胎案│大马女员工涉出错「作故仔」录口供翌日潜逃 警列诈骗通缉 O记接手调查
01:00
希愈调乱胚胎案│大马女员工涉出错「作故仔」录口供翌日潜逃 警列诈骗通缉 O记接手调查
突发
1小时前