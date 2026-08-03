香港足球盛会2026｜17岁曼城新星蒙加无缘「地标战」未气馁 无视外界噪音用表现说话

曼城大军今次访港阵容除了有高华锡（Mateo Kovacic）等老大哥坐镇，亦带来不少潜力优厚的未来之星。年仅17岁、今夏刚加盟「蓝月亮」的年轻小将蒙加（Jeremy Monga）今日（3日）接受访问。虽然在上周六对阵国际米兰的赛事中无缘上演「地标战」，但这位新星并未气馁；谈及加盟班霸的心情与外界的高度关注，他展现出超越年龄的成熟，直言会用双脚在球场上说话，将媒体的追捧视为「背景噪音」。

憾失首秀机会 赞叹启德气氛

在上周六的「香港足球盛会2026」曼城对阵国际米兰的比赛中，蒙加未获派披甲上阵。对于错过在香港球迷面前首秀的机会，他坦言略感失落，但心态却十分正面：「错过首秀确实有点失落，但我知道我的时代很快就会到来，迟早会来的。作为球员总是渴望上阵，但这在足球界是很正常的事。」虽然未能落场，但香港球迷的热情与启德主场馆的震撼，依然让他留下深刻印象：「我真的很享受这一切，特别是球迷充满活力。这可能是我去过容量最大的球场，气氛简直无与伦比。」

加盟曼城属「不二之选」 兼顾学业展成熟

7月才刚刚由李斯特城转投的蒙加，年仅17岁便获得世界上最成功的球会之一青睐。回忆起得知曼城对他感兴趣时，他依然难掩兴奋：「我当时非常激动，迫不及待想要开始。在休赛期时，我满脑子只想著赛季马上开锣，让我能落场踢球。」面对众多球会的招手，他直言选择曼城是「不用犹豫的决定」：「曼城是如此伟大、成功的球会，你根本无法拒绝。」

值得一提的是，作为一名未满18岁的年轻人，蒙加在新赛季还需要兼顾学业与职业足球。对此，他显得游刃有余：「平衡非常重要，我要参加考试并争取好成绩。我觉得自己平衡得很好，这对我来说已经是一件很自然的事了。」

自诩创造型球员 用双脚粉碎「噪音」

谈到新赛季的目标，蒙加表示目前专注于努力操练，争取上阵时间。他透露领队马列斯卡（Enzo Maresca）对他的期望十分务实，只要表现出色，就有机会以后备甚至正选身分登场。被问到会如何向球迷介绍自己的球风时，他自信满满地说：「我是一个极具观赏性的球员，喜欢为球迷带来快乐。我拥有很强的创造力，这正是我希望能为球队带来的元素。」

随著加盟豪门，外界的镁光灯自然聚焦在这位年轻人身上。面对媒体的狂热关注，蒙加展现出超越年龄的成熟：「我觉得所有的媒体关注都只是噪音。我会让我的双脚在球场上说话。虽然社交媒体无处不在，很难完全忽略，但对我而言，那些只是背景噪音。我只会专注于自己需要做的事，因为那才是真正影响我在场上表现的关键。」