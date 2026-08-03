香港足球盛会2026｜曼城中场高华锡留效曼城 赞叹港迷疯狂 叹行程紧密无暇游览

刚于上周六（1日）完成『香港足球盛会2026』赛事的曼城大军继续留港备战，阵中克罗地亚中场大将高华锡（Mateo Kovacic）今日（3日）抽空接受专访。面对外界盛传的离队流言，这位经验丰富的老将向球迷表明心迹，坦言现阶段与球会的共识是留队，并表达了强烈的留效意愿；他又大赞香港球迷热情如火，惟感叹连日操练过于密集，未有太多时间游览这颗「东方之珠」。

回应离队传闻：「目前的决定是留下来」

高华锡与曼城的合约将于明年夏天届满，近期关于他可能离队的转会传闻甚嚣尘上。被问及在曼城的未来时，高华锡毫不避讳地表达了渴望留队的立场：「我已经和球会沟通了，目前的决定是我会留下来，这也是我非常希望的，这是我目前唯一能透露的。」

不过，身经百战的他亦明白职业足球的商业考量与变幻莫测，并未将话完全说死：「在足球世界，未来的事情你永远说不准，一天之内就可以发生巨变，你必须随时做好准备。但以我的经验来说，最重要是每天尽自己最大努力，然后顺其自然。」

惊叹港迷疯狂 叹行程紧密无暇探索

曼城今次访港引发全城追星热潮，高华锡对此印象深刻，香港球迷的热情让他感到惊喜：「真的是令人惊叹！无论是酒店门外还是球场内，总是有海量的球迷支持我们，气氛非常棒。」然而，当被问到这几天是否有空探索香港的地道文化时，高华锡则流露出一丝遗憾：「老实说，我们真的没看到太多香港的风景。因为球队的操练非常密集，我们没有太多休息时间。昨天我们确实在附近稍微散了一下步，但真的没能看太多。」

摆脱伤患阴霾 誓以身作则领军

回顾上个赛季，高华锡因伤缺阵了一段长时间，他坦言那是一段煎熬的日子：「那段时间确实很沮丧，我经历了两次手术，绝不容易。但你必须从艰难时刻中学习并重新振作。现在我感觉一天比一天好，希望能将好状态保持下去。」

随著今夏部分资深球员离队，加上新帅马列斯卡（Enzo Maresca）上任，高华锡在阵中的角色将更为吃重。谈到如何发挥领袖作用，他强调行动胜于言辞：「球队有老将和新人的结合是件好事。我认为领袖不是靠嘴巴说出来的，而是要以身作则，每天在操练和比赛中展现出责任感。」

另一英超豪门车路士昨日已经抵港，并将和祖云达斯在启德主场馆开启「香港足球盛会2026」的第二场比赛。值得一提的是，面对前东家车路士今夏的大肆扩军，高华锡认为争标压力对每支大球会都是均等的，特别是曼城已经连续两年失落联赛冠军，全队上下都渴望在新赛季重夺英超宝座。