Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

禾仙夏抵达智利准备加盟高路高路 感谢球迷耐心等候

足球世界
更新时间：14:52 2026-08-03 HKT
发布时间：14:52 2026-08-03 HKT

在世界杯大放异彩的佛得角门将禾仙夏(Vozinha)，经过两次推迟抵达日期后，周日晚上终于飞抵智利，准备加盟当地班霸高路高路。这名40岁门将随埗后公开感谢智利球迷耐心等候，据报他将于周一早上接受体测，随即签署一份为期半年，还有一年续约条款的合约，正式成为高路高路球员。

禾仙夏两次延迟终抵达智利

禾仙奴早前确实加盟智利班霸高路高路，但他两次推迟抵达日期，期间更传出他反悔拒绝来投，想跟随恩师转投一支摩洛哥球队。幸好这名40岁大红人终兑现承诺，周日晚上抵达智利，大批球迷在机场迎接他。此子感谢众人：「我非常高兴能够来到这里，感谢球迷们的耐心等候。」

周二正式公开亮相

根据行程安排，此子将于周一早上接受体测，完成后随即签署一份为期半年，还有一年续约条款的合约，正式成为高路高路球员。而周二早上他就会跟随大队进行首课操练，中午再出席亮相仪式。由于禾仙夏于世杯后一直休假，最近才恢复个人训练，在社交媒体上载相关影片，但未知其状态如何，暂未确定其首秀时间。高路高路将于周日在智利超级联赛作客拉卡莱拉，再之后就是本月16日联赛主场对奥希金斯，这场属于智利联赛的顶级大战。

最Hit
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门
奇闻趣事
2026-08-02 07:00 HKT
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
01:01
谢贤离世｜甄珍亲妹分享四哥顶级人品  曝光前姊夫抱家姐恩爱照  样子跟谢霆锋如倒模
影视圈
5小时前
停车场都塞车？被困太古城中心逾两小时 车主怒斥过钟照收钱唔合理
太古城中心停车场塞车 大量车主被困两小时、过钟照收钱 商场致歉：两原因致出车缓慢
社会
4小时前
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
谭咏麟、曾志伟、陈百祥出席世纪婚宴  钟镇涛、苗侨伟超有型到贺  佘诗曼饮到面红红
影视圈
20小时前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」获理大Offer 揭「神走位」升学路线：努力你都可以系大学生｜Juicy叮
时事热话
2026-08-02 13:12 HKT
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
日本象印教正确清洗保温杯！4步防止滋生茶垢/霉菌 做错随时破坏瓶身 建议咁做除顽垢…
饮食
2026-08-01 11:00 HKT
养儿防老已过时？ 70后人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
养儿防老已过时？「 70后」人妻打破「死都唔入老人院」焦虑 提早规划晚年生活 网民赞心态正确｜Juicy叮
时事热话
5小时前
03:21
星岛申诉王 | 买牛油果切开变黑或不熟如同抽盲盒？ 专家拆解4大产地教保鲜储存法
申诉热话
7小时前
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
施南生追思会丨悼念册曝光由年幼到晚年大量珍贵照 回顾传奇一生 见证香港电影辉煌岁月
影视圈
16小时前
七月雨量创历来第二高 河背水塘排洪有人闯坝底拍照 网民斥「为打卡命仔都唔要」
00:35
七月雨量创历来第二高 河背水塘排洪有人闯坝底拍照 网民斥「为打卡命仔都唔要」
突发
6小时前