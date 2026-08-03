禾仙夏抵达智利准备加盟高路高路 感谢球迷耐心等候

在世界杯大放异彩的佛得角门将禾仙夏(Vozinha)，经过两次推迟抵达日期后，周日晚上终于飞抵智利，准备加盟当地班霸高路高路。这名40岁门将随埗后公开感谢智利球迷耐心等候，据报他将于周一早上接受体测，随即签署一份为期半年，还有一年续约条款的合约，正式成为高路高路球员。

禾仙夏两次延迟终抵达智利

禾仙奴早前确实加盟智利班霸高路高路，但他两次推迟抵达日期，期间更传出他反悔拒绝来投，想跟随恩师转投一支摩洛哥球队。幸好这名40岁大红人终兑现承诺，周日晚上抵达智利，大批球迷在机场迎接他。此子感谢众人：「我非常高兴能够来到这里，感谢球迷们的耐心等候。」

周二正式公开亮相

根据行程安排，此子将于周一早上接受体测，完成后随即签署一份为期半年，还有一年续约条款的合约，正式成为高路高路球员。而周二早上他就会跟随大队进行首课操练，中午再出席亮相仪式。由于禾仙夏于世杯后一直休假，最近才恢复个人训练，在社交媒体上载相关影片，但未知其状态如何，暂未确定其首秀时间。高路高路将于周日在智利超级联赛作客拉卡莱拉，再之后就是本月16日联赛主场对奥希金斯，这场属于智利联赛的顶级大战。