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香港足球盛会2026｜车路士四星旋风访港 高尔彭马卡些度勉励本地小将 拆解蓝军精神

足球世界
更新时间：14:15 2026-08-03 HKT
发布时间：14:15 2026-08-03 HKT

「香港足球盛会2026」的第二场比赛将会在周三（5日）在启德主场馆进行，由车路士对阵祖云达斯。车路士球员昨日访港后，今日就马不停蹄开展活动，车路士四位球员高尔彭马（Cole Palmer）、艾斯迪华奥（Estevao Willian）、吉滕斯（Jamie Gittens）及摩西斯卡些度（Moises Caicedo）现身金钟的Nike店铺，与新一代香港足球小将分享足球精神，他们与本地年轻球员近距离接触，大谈职业生涯的挑战与更衣室点滴，鼓励香港小将勇敢追梦。

面对香港小将的踊跃提问，几位球星都毫无保留地分享了成长经历。来自厄瓜多尔的中场硬汉卡些度坦言，当初离乡别井到英国发展是极大挑战：「当时全靠信仰和家人的支持撑过来。作为球员，路上有很多时刻会让你想要放弃，但你必须相信自己。」他又以身作则勉励小将：「我不是一个喜欢多说话的人，我更喜欢在球场上用行动证明。行动永远胜于言辞。」

年纪轻轻便曾外流德国的翼锋吉滕斯，则鼓励有志向外闯的香港小将要对自己充满信心：「去到外国你会感到孤独、疲惫，但最重要的是相信自己的能力。当你相信自己，无论在哪里你都能做到最好。」他亦提点年轻球员，在更衣室除了聆听前辈的建议，更重要是「用眼观察」，学习老大哥们的训练态度。

至于巴西新星艾斯迪华奥则强调刻苦训练的重要性，提醒小将要准备好扎实的基本功来迎接挑战；而上季表现八面玲珑的高尔彭马，则以过来人身分指出，车路士的资深球员都非常乐意将自己年轻时的经验分享给后辈，带动全队一起进步。

活动的最后落在「一句话形容车路士精神」环节，四子轮流给出截然不同却互相呼应的答案。高尔彭马直言是「Together（团结）」：「队友就像家人一样，我们每天见面，一起赢、一起输、一起面对挑战。」吉滕斯选择了「Special（特别）」，认为阵中每位球员都独一无二；卡些度选了「Pride（自豪）」：「每个人都知道成为车路士球员意味著什么，这是一种自信。」最后艾斯迪华奥以「Resilience（韧性）」作结，寄语小将具备坚韧精神迎接挑战。

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