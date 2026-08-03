英超│曼城仅签2人要追落后 4个位置要增援 有意柏度尼图加强锋力

曼城今夏只有两名新援，当中仅中场艾利诺安达臣属主力级别。据报球会亦理解到其引援进度落后于竞争对手，希望在英超开锣前追落后，补充中场、翼锋、前锋和右闸的实力。他们的头号目标是车路士翼锋柏度尼图，主教练马列斯卡想和这位旧部再共事，蓝狮标价7000万镑将他放售。

曼城想追落后补强4个位置

今夏曼城以破英格兰球员转会费纪录的1亿1600万镑，从诺定咸森林签下三狮中场艾利诺安达臣，还以1250万镑由李斯特城引入17岁翼锋谢利美蒙加，但此子预计是未来储备，新球季未必会留在一队。球队同时亦签下年轻门将皮亚斯查理斯，但随即将他借予昆士柏流浪，正式加盟仅2人。蓝月的引援速度比起其他豪门缓慢，其管理层亦了解到转会市场的处境，想在英超开锣前追落后，补强中场、翼锋、前锋和右闸共4个位置。

青睐柏度尼图 马列斯卡想与旧将再共事

《ESPN》报导，曼城的头号目标是翼锋柏度尼图，曾执教车路士的马列斯卡希望与这位旧部再共事，认为他比沙云奴更出色，想用他来取代后者。蓝狮亦愿意放人，为这名26岁葡萄牙翼锋标价7000万镑，消息指蓝月将于日内向车路士报价，展开洽购程序。中场方面，曼城相中了效力里尔的摩洛哥中场新星保亚迪，如果队长洛迪卡斯简迪转投皇家马德里，他就是替代后者的最佳人选。

揾前锋拍档夏兰特 瞄准新星高洛比

此外，他们亦想签下一位与中锋艾宁夏兰特完全不同风格的前锋，与后者互相配合，及比赛时变阵之用，目标是般尼茅夫的超新星高洛比，他们想向般茅了解其意向。同时球会亦觉得右后卫人脚不足，有意加强此位置的竞争力，蓝狮的法国国脚马路古斯图就是理想人选。