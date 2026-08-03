英超│查顿辛祖于第10级别球队跟操惹加盟疑云 业余队澄清仅操练

早前与曼联约满回复自由身的英格兰翼锋查顿辛祖(Jadon Sancho)，近日于英格兰一间第10级别的小球会费历斯顿(Flixton FC)跟操，惹来他26岁就要沦落到踢业余波的揣测。费历斯顿就在社交媒体发文澄清，辛祖是借用球队的训练设施进行个人训练，保持状态，没有加盟的打算，其级数远比球会目前的地位高。而消息指目前没有英超球队对辛祖有兴趣，他势要出国揾食，最有机会登陆卡塔尔球坛。

查顿辛祖到第10级别球队跟操

查顿辛祖早前与曼联约满后回复自由身，曾传出过他会重返成名地多蒙特，亦有传会转到西亚掘金，登陆卡塔尔联赛，但都没有下闻。此子近日到英格兰第10级别球队费历斯顿跟操，这间小球会位于曼彻斯特，其训练场与曼联的卡灵顿训练基地相距不远，球队的助教洛迪杰斯又是曼联传奇翼锋杰斯的弟弟，所以外界猜疑他会否加盟。辛祖年仅26岁，曾代表英格兰代表队出场23次，4年前以8500万欧罗加盟曼联，对他沦落至加盟业余球队感到唏嘘。

费历斯顿澄清并非试脚 无可能加盟

费历斯顿周日就在社交媒体澄清，辛祖只是借用设施操练：「我们想澄清辛祖不是试脚，亦没有参与任何转会讨论。他只是单纯地使用我们的设施进行私人练习，借以保持状态准备展开职业生涯新篇章。辛祖是一名世界级球员，他的级数比我们目前身处的位置，明显高得多，很感激他拣选费历斯顿来操练，祝愿他未来成功，亦欢迎他随时回归使用我们的设施。」

最有机会转战卡塔尔联赛

而查顿辛祖的确实去向，仍然未明朗，但预计他不会留在英格兰球坛。消息指目前没有任何英超球队对他有兴趣，出国揾食似乎是唯一出路，当中最大机会是转战卡塔尔，该国班霸艾拉恩已给予他一份合约。