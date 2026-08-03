英超│曼联或放弃再签中场改造蒙特顶替 留钱签左闸、翼锋 目标想要干斯卡奥

英国《天空体育》周日报导，曼联早前签入两位中场后，还一直寻找中场第3人，但消息指他们或放弃这想法，认为可以持续改造美臣蒙特(Mason Mount)踢堕后中场，加上又有青训小将泰拿费查补充人数，决定将资金转移去加强其他位置，包括左闸和翼锋。消息指他们有意以中锋约舒亚舒克斯，再加2500万镑，斟介祖云达斯的葡萄牙翼锋法兰斯高干斯卡奥(Francisco Conceicao)。

曼联满意蒙特表现 考虑放弃签中场

曼联今夏的首要目标是重组中场线，计划签入3名球员，早前已成功罗致安达利山度士和泰利文斯，据报球队一直寻找一位有出色扫荡能力的防守中场，完成换血的工作。然而红魔在过去3场热身赛中，都安排进攻型的美臣蒙特堕后踢防守中场，并有不俗成效，认为可以持续改造他成为防中人选。再者19岁年轻小将泰拿费查和积克费查亦在友赛中渐见成熟，《天空体育》引述消息人士的说法，曼联考虑放弃签入第3名中场由蒙特和费查兄弟填补，将转会资金用作补强其他位置。

将资金补强左闸和翼锋

目前当务之急是签下左闸，与队内唯一正宗左后卫劳基梳尔形式竞争。球队的首要目标是纽卡素新星贺尔，同时他们亦与阿仙奴的利维斯史基利接触，多一个选择。锋线方面，红魔亦相中了祖云达斯的葡萄牙翼锋法兰斯高干斯卡奥，看中他速度和突破力兼备，擅长边线切入中路射门的特点，可以丰富球队的进攻手段。由于老妇人对荷兰前锋约舒亚有兴趣，曼联有意以后者，再加2500万镑，换取干斯卡奥。