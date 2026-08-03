友赛｜25分钟内失4球 利物浦领先两球反负列斯联

利物浦与列斯联在美国芝加哥合演季前热身赛，「红军」上半场领先两球下，下半场25分钟内失4球，最终以2：4反负。今场利物浦两度输死球，苏保斯拉尔赛后亦提醒需要更加留意，不能放过每一个细节。

利物浦上半场形势占优，有劳基张伯斯于7分钟打开纪录，域斯之后于40分钟为「红军」拉开比数至2：0完半场。但下半场，红军后防表现失准，先于60分钟被列斯联的班顿阿朗臣射入破蛋一球追近；71分钟，列斯联的界外球奏效，卡维特利云接应二传在远射破门，为列斯联追成2：2平手。

列斯联落后两球下反胜利物浦。法新社

域斯为利物浦射成2：0。路透社

利物浦上半场大好形势，但下半场连失4球反负。路透社

利物浦两度面对手榴弹失波

之后列斯联再入两球，74分钟阿朗臣的传中，利物浦的居迪斯钟斯未为意有敌将接近而未及时解围，被后上的朗史达夫攻门破网；列斯联用了14分钟入3球反超前。卡维特利云更于85分钟为列斯联埋斋；利物浦再次未能应付对手的「手榴弹」战术，卡维特利云近乎「复制」个人的第一球，但今次以头槌破网。最终利物浦以2：4反负列斯联。

苏保斯拉尔：必须留意防守死球

中场苏保斯拉尔赛后亦点出死球失守的问题：「今场有两个失球都来自死球，我们必须更加留意。上季已经证明，每个细节都非常重要，包括角球、界外球等死球战术。我们真的要做好准备，因为来季的情况会和上季一样，每一个细节都可能左右胜负。」

利物浦以两胜一负结束美国之旅，下场热身赛将是下周日于晏菲路主场斗摩纳哥。苏保斯拉尔说：「我们在这周愈来愈了解彼此。有些球员较迟归队，也有些人甚至还未加入。我们亦逐步认识新领队，我认为这是很有成效的两星期，学到很多。」