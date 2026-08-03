前利物浦球星穆罕默德沙拿仍在寻找下一站，早前传出他与比锡达斯洽谈，日前再有消息指他接近加盟另一土超球队特拉布宗。但特拉布宗主席杜安接受访问时澄清，双方没有达成任何协议，但坦言「谁会不想要沙拿？」

沙拿为利物浦赢得英超。法新社

沙拿在上季的煞科战，与利物浦球迷道别。法新社

沙拿仍在寻找下一站。法新社

沙拿在去季完结前，宣布约满后不再与利物浦续约，目前他仍然是自由身球员。法国媒体《Foot Mercato》日前报道，特拉布宗接近截比锡达斯糊签入沙拿，社交媒体亦盛传沙拿将于周日球会59周年庆典期间正式亮相。不过，特拉布宗主席杜安接受土耳其媒体访问时澄清：「没有这样的协议；他会来到特拉布宗的说法，也完全没有这回事。如果真的有这样的安排，我们会主动向外公布，通知传媒，事情并非如此。」

坦言「谁会不想要沙拿？」

虽然否认已达成协议，但杜安承认，希望能签入沙拿这种级数的球员。他说：「沙拿非常专业、极为成功、享誉全球，谁会不想要沙拿？」但他重申目前没有与沙拿达成任何协议，甚至当被问及是否曾与沙拿接触时，未有正面回应：「我知道大家都很关注这件事，但目前没有协议，也没有任何行程安排。一旦有新进展，我们一定会第一时间通知球迷。」杜安在周日的球会周年庆典上再次重申立场，「目前没有任何协议，我从未说过谈判仍在持续」。